На границе Украины и Словакии заработал пешеходный пункт пропуска

"Ужгород – Вышнее Немецкое"
Пешеходный пункт пропуска "Ужгород – Вышнее Немецкое"

В международном пункте пропуска "Ужгород — Вышнее Немецкое" на украинско-словацкой границе приступили к пропуску пешеходов и велосипедистов. Новый формат пересечения границы уже востребован среди граждан.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение таможенной службы.

По состоянию на 5 января пешеходной полосой воспользовались около тысячи человек. Больше всего граждан было оформлено на въезд в Украину — 855 человек, в то время как из Украины выехали 90 человек.

Введение пешеходного движения стало возможным после вступления в силу Протокола между правительствами Украины и Словакии о пунктах пропуска через общую государственную границу, которая была подписана в октябре прошлого года.

Документ предусматривает обустройство пешеходной полосы в пункте пропуска, ранее функционировавшего исключительно для автомобильного сообщения.

Пропуск пешеходов и велосипедистов в пункте "Ужгород - Вышнее Немецкое" осуществляется круглосуточно с полным таможенным и пограничным контролем.

Напомним, "Ужгород - Вышнее Немецкое" с опустившегося путем реконструкции существующего пешехода перехода "Малые Селменцы - Велькое Слеменце".

Автор:
Татьяна Гойденко