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Без копейки из бюджета: на Закарпатье придумали, как запустить еще один пункт пропуска со Словакией

На украинско-словацкой границе может появиться еще один пункт пропуска
На украинско-словацкой границе может появиться еще один пункт пропуска.

На Закарпатье предлагают в короткие сроки запустить еще один КПП на словацкой границе путем реконструкции существующего пешехода перехода "Малые Селменцы — Велькое Слеменце".

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Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий по итогам встречи с генеральным консулом Словацкой Республики в Ужгороде Паволом Панисом.

"Есть возможность в короткие сроки без единой копейки из государственного бюджета запустить еще один пункт пересечения на украинско-словацкой границе. Речь идет о ныне пешеходном ЧП "Малые Селменцы — Велике Слеменце"", — подчеркнул Белецкий.

По его словам, для этого необходимо внести изменения в Межправительственное соглашение между Словакией и Украиной.

Глава Закарпатской ОВА уверяет, что с украинской стороны есть вся необходимая инфраструктура: помещение для работы таможенников и пограничников, качественная дорога.

"Эффект от запуска автомобилей через пункт пересечения "Малые Селменцы — Велькое Слеменце" будет не только в логистической сфере, но и даст толчок для развития приграничных общин обоих государств", — убежден Белецкий.

Заметим, что в пункте пропуска "Ужгород — Вишне-Немецкое" на границе со Словакией уже   стартовали подготовительные работы к строительству нового пассажирского терминала.

Уже установлены модульные здания для работников таможенной и пограничной служб, обновлены санитарные помещения и дорожное покрытие.

Автор:
Светлана Манько