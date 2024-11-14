- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Без жодної копійки з бюджету: на Закарпатті вигадали, як запустити ще один пункт пропуску зі Словаччиною
На Закарпатті пропонують у короткі строки запустити ще один пункт пропуску на словацькому кордоні, шляхом реконструкції існуючого пішоходу переходу "Малі Селменці – Вельке Слеменце".
Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький за підсумками зустрічі із генеральним консулом Словацької Республіки в Ужгороді Паволом Панісом.
"Є можливість у короткі строки без жодної копійки з державного бюджету запустити ще один пункт перетину на українсько-словацькому кордоні. Ідеться про нині пішохідний ПП "Малі Селменці – Вельке Слеменце"", - наголосив Білецький.
За його словами, для цього необхідно внести зміни до Міжурядової угоди між Словаччиною та Україною.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Очільник Закарпатської ОВА запевняє, що з українського боку є вся необхідна інфраструктура: приміщення для роботи митників та прикордонників, якісна дорога.
"Ефект від запуску автівок через пункт перетину "Малі Селменці – Вельке Слеменце" буде не тільки у логістичній сфері, а й дасть поштовх для розвитку прикордонних громад обох держав", - переконаний Білецький.
Зауважимо, на пункті пропуску "Ужгород – Вишнє-Нємецьке" на кордоні із Словаччиною вже стартували підготовчі роботи до будівництва нового пасажирського терміналу.
Вже встановлено модульні будівлі для працівників митної та прикордонної служб, оновлено санітарні приміщення та дорожнє покриття.