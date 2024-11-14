Без жодної копійки з бюджету: на Закарпатті вигадали, як запустити ще один пункт пропуску зі Словаччиною

На Закарпатті пропонують у короткі строки запустити ще один пункт пропуску на словацькому кордоні, шляхом реконструкції існуючого пішоходу переходу "Малі Селменці – Вельке Слеменце".

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Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький за підсумками зустрічі із генеральним консулом Словацької Республіки в Ужгороді Паволом Панісом.

"Є можливість у короткі строки без жодної копійки з державного бюджету запустити ще один пункт перетину на українсько-словацькому кордоні. Ідеться про нині пішохідний ПП "Малі Селменці – Вельке Слеменце"", - наголосив Білецький.

За його словами, для цього необхідно внести зміни до Міжурядової угоди між Словаччиною та Україною.

Очільник Закарпатської ОВА запевняє, що з українського боку є вся необхідна інфраструктура: приміщення для роботи митників та прикордонників, якісна дорога.

"Ефект від запуску автівок через пункт перетину "Малі Селменці – Вельке Слеменце" буде не тільки у логістичній сфері, а й дасть поштовх для розвитку прикордонних громад обох держав", - переконаний Білецький.

Зауважимо, на пункті пропуску "Ужгород – Вишнє-Нємецьке" на кордоні із Словаччиною вже стартували підготовчі роботи до будівництва нового пасажирського терміналу.

Вже встановлено модульні будівлі для працівників митної та прикордонної служб, оновлено санітарні приміщення та дорожнє покриття.