На двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею оновлюється порядок реєстрації вантажівок у системі “єЧерга”

З 27 лютого оновлюється порядок реєстрації вантажівок у системі “єЧерга” на пунктах пропуску “Рава-Руська – Хребенне” та “Краківець – Корчова” на кордоні з Польщею.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Що змінюється?

З 27 лютого вантажівки масою ≥ 7,5 тонн (порожні та завантажені) реєструватимуться в одній спільній черзі.

Також 27 лютого о 15:00 буде закрито запис до окремої черги для порожніх вантажівок.

З цього часу всі вантажівки відповідної категорії мають реєструватися в чергу – “Для вантажівок ≥ 7,5 тонн”.

Виняток становитимуть товари груп 1–24, для яких, як і раніше, діятиме окрема черга.

Як пояснюють у Мінрозвитку, таким чином, на кожному з пунктів пропуску функціонуватимуть дві черги:

для всіх вантажівок ≥ 7,5 тонн,

для товарів 1–24 групи

У відомстві зауважують, що єдина черга дозволить точніше прогнозувати час перетину кордону для всіх перевізників та забезпечити більш рівні умови руху.

Водіїв просять врахувати зміни під час планування маршрутів та бронювання місця.

Нагадаємо, проєкт "єЧерга" за три роки своєї роботи забезпечив понад 2,6 мільйона перетинів кордону українськими та іноземними перевізниками. Переважна більшість, а саме 2,3 млн, припала на вантажівки, тоді як автобуси здійснили 329 тисяч перетинів.

Система "єЧерга" для вантажівок скоротила час очікування транспорту на кордоні до 70%. Це дозволило перевізникам економити понад 60 млн євро на місяць