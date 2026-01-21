Оновлено "єЧергу" для коротких автобусних маршрутів до 400 км: основні зміни

Міністерство розвитку громад та територій України оновив функціонал системи “єЧерга” для автобусів на коротких маршрутах до 400 км, які можуть кілька разів на день перетинати кордон.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба відомства.

Про бронювання автобусів онлайн

Тепер перевізники можуть бронювати місця у онлайн-черзі відповідно до кількості дозволених перетинів, що робить планування рейсів зручнішим та ефективнішим.

Йдеться про маршрути протяжністю до 400 км включно, які згідно з регулярним дозволом передбачають два або більше перетинів кордону на добу.

Що змінилось у "єЧерзі" для коротких маршрутів?

Для маршрутів, які мають специфіку багаторазового перетину кордону протягом дня, система тепер враховує особливості їхньої роботи. Один і той самий автобус може здійснювати кілька рейсів через кордон, тому підхід до бронювання місць у онлайн-черзі був переглянутий.

Відтепер перевізник може забронювати рівно стільки місць у єЧерзі, скільки перетинів кордону передбачено дозволом на маршрут.

Новий функціонал стане доступним з 21 січня о 9:00. Біля маршрутів, які підпадають під цю категорію, у черзі з’явиться спеціальна позначка для зручності користувачів.

Про "єЧергу"

"єЧерга" – це державна електронна платформа для реєстрації та управління чергами транспортних засобів на пунктах пропуску через державний кордон України. Система призначена для вантажних та автобусних перевізників і дозволяє заздалегідь бронювати час перетину кордону, зменшуючи простої, хаос та затримки.

Система забезпечує прозорість процесу завдяки онлайн-кабінету та мобільному додатку, де можна переглядати статус черги та керувати бронюванням. "ЄЧерга" спрямована на оптимізацію прикордонного контролю та підвищення ефективності логістики.

Основні аспекти системи:

Мета: Управління електронною чергою, прогнозування часу перетину та зменшення затримок на кордоні.

Управління електронною чергою, прогнозування часу перетину та зменшення затримок на кордоні. Користувачі: Вантажні та автобусні перевізники, які перевозять ліцензовані вантажі або пасажирів.

Вантажні та автобусні перевізники, які перевозять ліцензовані вантажі або пасажирів. Функціонал: бронювання часового слоту для перетину кордону, перегляд черги та статусу в кабінеті, керування записом через веб-кабінет або мобільний додаток.

бронювання часового слоту для перетину кордону, перегляд черги та статусу в кабінеті, керування записом через веб-кабінет або мобільний додаток. Впровадження: Система стартувала як експериментальний проєкт для вантажівок, а згодом охопила автобусні маршрути та більшість пунктів пропуску.

Нагадаємо, що нові правила користування "єЧергою" для автобусів, затверджені наказом Мінрегіону №1177, спрямовані на забезпечення справедливого та передбачуваного бронювання як для регулярних, так і для нерегулярних рейсів.