Обновлено "єЧерга" для коротких автобусных маршрутов до 400 км: основные изменения

автобус, сидение
Бронирование автобусов онлайн стало удобнее для маршрутов до 400 км. / Pixabay

Министерство развития общин и территорий Украины обновило функционал системы "єЧерга" для автобусов на коротких маршрутах до 400 км, которые могут несколько раз в день пересекать границу.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ведомства.

О бронировании автобусов онлайн

Теперь перевозчики могут бронировать места в очереди в соответствии с количеством разрешенных пересечений, что делает планирование рейсов более удобным и эффективным.

Речь идет о маршрутах протяженностью до 400 км включительно, которые согласно регулярному разрешению предусматривают два или более пересечений границы в сутки.

  • Что изменилось в "єЧерзі" для коротких маршрутов?

Для маршрутов, имеющих специфику многократного пересечения границы в течение дня, система теперь учитывает особенности их работы. Один и тот же автобус может совершать несколько рейсов через границу, поэтому подход к бронированию мест в онлайн-очереди был пересмотрен.

Теперь перевозчик может забронировать ровно столько мест в очереди, сколько пересечений границы предусмотрено разрешением на маршрут.

Новый функционал станет доступен с 21 января в 9:00. У маршрутов, подпадающих под эту категорию, в очереди появится специальная отметка для удобства пользователей.

Что известно об "єЧерзі"

"єЧерга" – это государственная электронная платформа для регистрации и управления очередями транспортных средств на пунктах пропуска через государственную границу Украины. Система предназначена для грузовых и автобусных перевозчиков и позволяет заранее бронировать время пересечения границы, уменьшая простои, хаос и задержку.

Система обеспечивает прозрачность процесса через онлайн-кабинет и мобильное приложение, где можно просматривать статус очереди и управлять бронированием. "єЧерга" направлена на оптимизацию пограничного контроля и повышение эффективности логистики.

Основные аспекты системы:

  • Цель: Управление электронной очередью, прогнозирование времени пересечения и уменьшение задержек на границе.
  • Пользователи: грузовые и автобусные перевозчики, которые перевозят лицензированные грузы или пассажиров.
  • Функционал: бронирование временного слота для пересечения границы, просмотр очереди и статуса в кабинете, управление записью через веб-кабинет или мобильное приложение.
  • Система стартовала как экспериментальный проект для грузовиков, а затем охватила автобусные маршруты и большинство пунктов пропуска.

Напомним, что новые правила пользования "єЧерги" для автобусов, утвержденные приказом Минрегиона №1177, направлены на обеспечение справедливого и предполагаемого бронирования как для регулярных, так и для нерегулярных рейсов.

Автор:
Ольга Опенько