На двух пунктах пропуска на границе с Польшей обновляется порядок регистрации грузовиков в системе “єЧерга”

Пункт пропуска "Рава-Русская – Позвоночное"
Пункт пропуска "Рава-Русская – Позвоночное". Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы

С 27 февраля обновляется порядок регистрации грузовиков в системе “єЧерга” на пунктах пропуска "Рава-Русская — Хребенное" и "Краковец — Корчева" на границе с Польшей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Что меняется?

С 27 февраля грузовики массой ≥ 7,5 тонн (пустые и загруженные) будут регистрироваться в одной общей очереди.

Также 27 февраля в 15:00 будет закрыта запись в отдельную очередь для пустых грузовиков.

С этого времени все грузовики соответствующей категории должны регистрироваться в очередь – для грузовиков ≥ 7,5 тонн.

Исключение составят товары групп 1–24, для которых по-прежнему будет действовать отдельная очередь.

Как поясняют в Минразвития, таким образом, на каждом из пунктов пропуска будут функционировать две очереди:

  • для всех грузовиков ≥ 7,5 тонн,
  • для товаров 1–24 группы

В ведомстве отмечают, что единая очередь позволит более точно прогнозировать время пересечения границы для всех перевозчиков и обеспечить более равные условия движения.

Водителей просят учесть изменения при планировании маршрутов и бронировании места.

Напомним, проект “єЧерга” за три года своей работы обеспечил более 2,6 миллиона пересечений границы украинскими и иностранными перевозчиками. Подавляющее большинство, а именно 2,3 млн, пришлось на грузовики, тогда как автобусы совершили 329 тысяч пересечений.

Система “єЧерга” для грузовиков сократила время ожидания транспорта на границе до 70%. Это позволило перевозчикам экономить более 60 млн. евро в месяц

Автор:
Светлана Манько