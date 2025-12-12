За три роки функціонування "єЧерги" зафіксовано понад 2,6 млн перетинів кордону

Проєкт "єЧерга" за три роки своєї роботи забезпечив понад 2,6 мільйона перетинів кордону українськими та іноземними перевізниками. Переважна більшість, а саме 2,3 млн, припала на вантажівки, тоді як автобуси здійснили 329 тисяч перетинів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Зазначається, що система, яка 12 грудня 2022 року замінила фізичні черги на дорогах електронним записом у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", стала невід'ємною частиною транспортної системи України та ключовим інструментом прозорої логістики.

Загалом, в системі зафіксовано понад 107 тисяч унікальних вантажівок, що перетнули кордон за записом щонайменше один раз. За цей же період відбулось понад 103 тисячі завантажень застосунку "єЧерга".

ТОП-5 пунктів пропуску за кількістю перетинів вантажівками:

Ягодин – Дорогуськ (Польща): 524 589;

Краківець – Корчова (Польща): 281 600;

Порубне – Сірет (Румунія): 233 477;

Чоп – Захонь (Угорщина): 205 371;

Шегині – Медика (Польща): 172 446.

Відповідні показники пояснюються, у першу чергу, поступовим впровадженням Системи на різних пунктах пропуску.

Іноземні транспортні засоби

Майже 90% перетинів кордону було виконано вантажівками на українській реєстрації. Інші 10% – це іноземні транспортні засоби.

Серед них найбільше виїжджають за записом в "єЧерзі" вантажівки Польщі, Молдови, Туреччини, Румунії, Словаччини, Угорщини, Литви, Чехії та Латвії.

Ефективність системи

"єЧерга" дозволяє точно фіксувати час контролю. Завантажені транспортні засоби перебувають на контролі вдвічі довше, ніж порожні: 3 години 1 хвилина проти 1 години 36 хвилин.

Найтриваліше оформлення (в середньому 6 годин 38 хвилин) займають товари, що потребують фітосанітарного/ветеринарного контролю (групи 1-24).

Система також забезпечує прозорий рух пріоритетних, зокрема швидкопсувних, вантажів. Для понад 60 тисяч перетинів із такими товарами середній час очікування (від запису до перетину) складав лише 3 години 36 хвилин.

Нагадаємо, з 10 вересня 2025 року в Україні спрощено процедуру перетину кордону для водіїв, що здійснюють вантажні перевезення. З цієї дати усі дані заповнюються лише в системі “єЧерга”, а окрему заявку “18-60” (так званий “Шлях”) створювати більше не потрібно.