Во Львовской области модернизируют пограничную инфраструктуру при поддержке ЕС

пункт пропуска
Инвестиции ЕС позволяют оптимизировать транспортные потоки на границе / Правительственный портал

При поддержке ЕС на МЧП "Рава-Русская" на Львовщине начато строительство современных парковок для грузового транспорта, что повысит пропускную способность и безопасность движения на границе с Польшей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Улучшение пограничной инфраструктуры

Во Львовской области завершена процедура публичных закупок и заключен договор на ремонтно-строительные работы в рамках проекта "Капитальный ремонт автомобильной дороги М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская", предусматривающий обустройство площадок для стоянки грузового транспорта на км 183+260 и км 189+500.

Реализация проекта предполагает создание современных и безопасных зон для временной остановки транспортных средств: в Рава-Русской будет оборудовано 270 парковочных мест для грузового транспорта.

Новые площадки позволят водителям отдохнуть и комфортно ждать оформления документов на границе, а также оптимизируют транспортные потоки, сократят очереди и повысят пропускную способность и безопасность движения на одном из ключевых пунктов пересечения государственной границы с Польшей.

Модернизация пункта пропуска "Рава-Русская" проходит в рамках международной программы "Механизм Соединения Европы" (Connecting Europe Facility, CEF). Это один из двух объектов во Львовской области, где обустраивают дополнительные парковки для грузового транспорта в рамках инфраструктурного проекта CEF. Работы направлены на повышение пропускной способности и безопасности движения на границе с Польшей.

В этом году в международном пункте пропуска "Ужгород - Вышнее Немецкое" на украинско-словацкой границе приступили к пропуску пешеходов и велосипедистов.

Автор:
Ольга Опенько