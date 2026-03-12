Из-за ремонта на границе с Польшей меняют движение автомобилей

На границе Украины и Польши в пункте пропуска Краковец — Корчова временно меняют организацию движения. Польская сторона приступила к ремонтным работам на полосе оформления легковых автомобилей на въезд в Польшу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Государственной пограничной службы.

Ремонт на границе с Польшей

На границе Украины и Польши в пункте пропуска "Краковец – Корчёва" временно изменена организация движения для легковых автомобилей. Как сообщила польская сторона, с сегодняшнего дня и в течение недели в пункте пропуска "Корчева" будут продолжаться ремонтные работы на полосе движения, предназначенной для оформления легкового транспорта на въезд в Польшу.

В связи с проведением работ легковые автомобили будут временно перенаправляться на другие полосы движения.

По состоянию на 10:30 очередей и накопление транспорта по обоим направлениям на пункте пропуска не зафиксировано.

Граждан, которые планируют пересечение границы через "Краковец - Корчова", просят учесть эту информацию при планировании поездок и следить за дальнейшими обновлениями по ситуации на границе.

