Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,98

+0,11

EUR

50,93

--0,10

Наличный курс:

USD

44,35

44,15

EUR

51,70

51,42

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Из-за ремонта на границе с Польшей меняют движение автомобилей

Краковец
В пункте пропуска "Краковец" возможно замедление движения / ДПСУ

На границе Украины и Польши в пункте пропуска Краковец — Корчова временно меняют организацию движения. Польская сторона приступила к ремонтным работам на полосе оформления легковых автомобилей на въезд в Польшу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Государственной пограничной службы.

Ремонт на границе с Польшей

На границе Украины и Польши в пункте пропуска "Краковец – Корчёва" временно изменена организация движения для легковых автомобилей. Как сообщила польская сторона, с сегодняшнего дня и в течение недели в пункте пропуска "Корчева" будут продолжаться ремонтные работы на полосе движения, предназначенной для оформления легкового транспорта на въезд в Польшу.

В связи с проведением работ легковые автомобили будут временно перенаправляться на другие полосы движения.

По состоянию на 10:30 очередей и накопление транспорта по обоим направлениям на пункте пропуска не зафиксировано.

Граждан, которые планируют пересечение границы через "Краковец - Корчова", просят учесть эту информацию при планировании поездок и следить за дальнейшими обновлениями по ситуации на границе.

Напомним, при поддержке ЕС на МЧП "Рава-Русская" во Львовской области начато строительство современных парковочных площадок для грузового транспорта, что повысит пропускную способность и безопасность движения на границе с Польшей.

Автор:
Ольга Опенько