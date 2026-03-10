В пункте пропуска с Венгрией ограничат движение граждан и транспорта: что произошло

В пункте пропуска на украинско-венгерской границе "Косино" в Закарпатье в течение 10 и 11 марта будут ограничивать движение транспорта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Закарпатская таможня.

"С 10 по 11 марта в пункте пропуска "Косино — Барабаш", что на украинско-венгерской границе, с 13 до 17 часов, будут осуществляться монтажные работы по подключению к электросети новых модулей, установленных для работы должностных лиц таможенной и пограничной служб", — говорится в сообщении.

Поэтому временно не будут осуществляться оформление и пропуск граждан, а также авто в оба направления.

В ГНСУ сообщают, что "пропуск лиц и транспортных средств может быть замедлен".

Пограничники советуют для пересечения в этом направлении воспользоваться ближайшими КПП: "Вилок - Тисабеч", "Великая Паладь - Нодьгодош" или "Астей - Берегшурань".

Напомним, с февраля временно ограничили движение через пункт пропуска "Солотвино-Сигета-Мармация" на границе с Румынией в связи с реконструкцией моста через реку Тиса.

Ограничения предварительно продлятся до 3 апреля.