На границе с Польшей построят новый грузовой терминал: что изменят на ПП "Ягодин"
В ходе встречи с Европейским инвестиционным банком в рамках подготовки новой программы развития пограничной инфраструктуры Украины был представлен проект строительства нового современного терминала на международном пункте пропуска "Ягодин".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.
Завершение строительства сервисной зоны ожидается к концу этого года.
Это позволит устранить ожидания грузовиков на обочинах, обеспечить надлежащие условия для водителей и существенно повысить уровень безопасности дорожного движения на подходах к пункту пропуска.
В обсуждении приняли участие представители ЕИБ, Агентства восстановления и местных властей, которые совместно оценили локации для будущего строительства терминала и зоны парковки.
Обновление и пропускная способность
Реализация этого инвестиционного проекта призвана ориентировочно вдвое увеличить пропускную способность "Ягодина".
Ожидается, что внедрение новых технологических решений и изменение организации транспортных потоков позволят значительно ускорить процедуры контроля.
Участники встречи подробно рассмотрели актуальные проблемы функционирования этого объекта, поскольку он остается самым большим грузовым пунктом пропуска на границе с Польшей.
О МАПП "Ягодин"
Международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин" играет ключевую роль в обеспечении логистики между Украиной и Европейским союзом.
В настоящее время при поддержке ЕС уже идет модернизация подъездных путей. В частности, завершен капитальный ремонт объездного маршрута для грузовиков на автодороге М-07.
Эта дорога обеспечивает прямой доступ транспорта к сервисной зоне, что уже сейчас улучшает условия для экспортно-импортных операций.
Пункт пропуска расположен в Ковельском районе Волынской области. С польской стороны ему соответствует пункт пропуска "Дорогуск" (Dorohusk). "Ягодин" имеет статус международного и круглосуточного.
Напомним, при поддержке ЕС на МЧП "Рава-Русская" во Львовской области начато строительство современных парковочных площадок для грузового транспорта, что повысит пропускную способность и безопасность движения на границе с Польшей.