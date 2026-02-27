Запланована подія 2

На границе с Польшей построят новый грузовой терминал: что изменят на ПП "Ягодин"

встреча с Европейским инвестиционным банком
На "Ягодине" презентовали инвестиционный проект строительства. / Агентство восстановления

В ходе встречи с Европейским инвестиционным банком в рамках подготовки новой программы развития пограничной инфраструктуры Украины был представлен проект строительства нового современного терминала на международном пункте пропуска "Ягодин".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Агентства восстановления.

Завершение строительства сервисной зоны ожидается к концу этого года.

Это позволит устранить ожидания грузовиков на обочинах, обеспечить надлежащие условия для водителей и существенно повысить уровень безопасности дорожного движения на подходах к пункту пропуска.

В обсуждении приняли участие представители ЕИБ, Агентства восстановления и местных властей, которые совместно оценили локации для будущего строительства терминала и зоны парковки.

Обновление и пропускная способность

Реализация этого инвестиционного проекта призвана ориентировочно вдвое увеличить пропускную способность "Ягодина".

Ожидается, что внедрение новых технологических решений и изменение организации транспортных потоков позволят значительно ускорить процедуры контроля.

Участники встречи подробно рассмотрели актуальные проблемы функционирования этого объекта, поскольку он остается самым большим грузовым пунктом пропуска на границе с Польшей.

Фото 2 — На границе с Польшей построят новый грузовой терминал: что изменят на ПП "Ягодин"
Проект строительства нового терминала на международном пункте пропуска "Ягодин". Фото: Агентство восстановления

О МАПП "Ягодин"

Международный автомобильный пункт пропуска "Ягодин" играет ключевую роль в обеспечении логистики между Украиной и Европейским союзом.

В настоящее время при поддержке ЕС уже идет модернизация подъездных путей. В частности, завершен капитальный ремонт объездного маршрута для грузовиков на автодороге М-07.

Эта дорога обеспечивает прямой доступ транспорта к сервисной зоне, что уже сейчас улучшает условия для экспортно-импортных операций.

Пункт пропуска расположен в Ковельском районе Волынской области. С польской стороны ему соответствует пункт пропуска "Дорогуск" (Dorohusk). "Ягодин" имеет статус международного и круглосуточного.

Напомним, при поддержке ЕС на МЧП "Рава-Русская" во Львовской области начато строительство современных парковочных площадок для грузового транспорта, что повысит пропускную способность и безопасность движения на границе с Польшей.

Автор:
Татьяна Бессараб