На кордоні з Польщею побудують новий вантажний термінал: що змінять на ПП "Ягодин"

Під час зустрічі з Європейським інвестиційним банком у рамках підготовки нової програми розвитку прикордонної інфраструктури України було презентовано проєкт будівництва нового сучасного терміналу на міжнародному пункті пропуску “Ягодин”.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

Завершення будівництва сервісної зони очікується до кінця поточного року.

Це дозволить усунути очікування вантажівок на узбіччях, забезпечити належні умови для водіїв та суттєво підвищити рівень безпеки дорожнього руху на підходах до пункту пропуску.

Участь в обговоренні взяли представники ЄІБ, Агентства відновлення та місцевої влади, які спільно оцінили локації для майбутнього будівництва термінала та зони паркування.

Оновлення та пропускна спроможність

Реалізація цього інвестиційного проєкту має на меті орієнтовно вдвічі збільшити пропускну спроможність "Ягодина".

Очікується, що впровадження нових технологічних рішень та зміна організації транспортних потоків дозволять значно пришвидшити процедури контролю.

Учасники зустрічі детально розглянули актуальні проблеми функціонування цього об'єкта, оскільки він залишається найбільшим вантажним пунктом пропуску на кордоні з Польщею.

Проєкт будівництва нового сучасного терміналу на міжнародному пункті пропуску "Ягодин". Фото: Агентство відновлення

Про МАПП "Ягодин"

Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Ягодин" відіграє ключову роль у забезпеченні логістики між Україною та Європейським Союзом.

Наразі за підтримки ЄС уже триває модернізація під’їзних шляхів. Зокрема, завершено капітальний ремонт об’їзного маршруту для вантажівок на автодорозі М-07.

Ця дорога забезпечує прямий доступ транспорту до сервісної зони, що вже зараз покращує умови для здійснення експортно-імпортних операцій.

Пункт пропуску розташований у Ковельському районі Волинської області. З польського боку йому відповідає пункт пропуску "Дорогуськ" (Dorohusk). "Ягодин" має статус міжнародного та цілодобового.

Нагадаємо, за підтримки ЄС на МПП “Рава-Руська” на Львівщині розпочато будівництво сучасних паркувальних майданчиків для вантажного транспорту, що підвищить пропускну здатність і безпеку руху на кордоні з Польщею.