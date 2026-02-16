На границе с Румынией до апреля будет ограничено движение транспорта: в чем причина

С понедельника. 16 февраля, временно ограничат движение через пункт пропуска "Солотвино-Сигета-Мармация" на границе с Румынией в связи с реконструкцией моста через реку Тиса

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что по информации румынской стороны, начинается реконструкция моста через реку Тиса, в связи с чем с 16 февраля 2026 вводятся временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией".

В будние дни с 09.00 до 16.00 оформление транспортных средств будет временно приостанавливаться.

Пешеходное сообщение будет осуществляться без ограничений.

Ограничения предварительно продлятся до 3 апреля.

Госпогранслужба призывает украинцев учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска.

Что известно о городе через Тису и строительство

Мост имеет общую протяженность 240 метров: 70 метров с румынской стороны, 100 метров центральной части и 70 метров с украинской. Вместе с территорией пункта пропуска общая протяженность локации составляет около 1 километра.

Мост через Тису станет важной транспортной артерией, обеспечивая надежное сообщение между Украиной и Румынией и усиливая экономические и логистические связи региона.

В декабре председатель уездного совета округа Марамуреш, Габриэль Валерий Зетеа сообщал, что строительство моста через реку Тиса возле нового пункта пропуска "Белая Церковь-Сигета-Мармация" на Закарпатье почти завершено. Ввод моста в эксплуатацию планируется в 2026 году.