Ремонтные работы на 18 международных трассах: ликвидировано 59 тыс. кв. м повреждений покрытия

В течение 11 марта в Украине восстановлено 59 тыс. м² повреждений покрытия на дорогах государственного значения, в том числе на 18 международных дорогах.

об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Ремонт дорог государственного значения

Наибольшие объемы работ выполнены на трассах М-06 Киев – Чоп (10,8 тыс. м²), М-05 Киев – Одесса (8,9 тыс. м²), М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский (3,7 тыс. м²) и М-03 Киев – Харьков – Довжанский (3,6 тыс. м²).

Фото: Агентство восстановления

Работы выполняли с использованием различных типов ремонтных материалов в соответствии с погодными условиями. В регионах, где благоприятные погодные условия ремонт покрытия выполняются крупными картами

Сегодня, 12 марта, ремонтные работы на основных дорогах государственного значения продолжаются во всех областях Украины. К работам привлечены около 1300 специалистов. Ожидается, что в течение дня будет восстановлено более 60 тыс. м² поврежденного покрытия и ликвидирована аварийная ямочность.

Напомним, Украине не хватает 47 млрд грн на дороги. Ликвидация Дорожного фонда после начала полномасштабного вторжения стала главным препятствием для системного обновления дорог и привлечения иностранных инвестиций.