Цены на капусту в Украине выросли на половину: какие причины и прогноз

Цена на раннюю капусту в Украине начала расти. Производители сейчас предлагают овощи по 12–20 грн/кг ($0,27–0,45/кг). Это в среднем на 52% дороже, чем в конце предыдущей недели.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает EastFruit.

Главным фактором удорожания стало межсезонье. Уборка ранних сортов капусты в украинских хозяйствах практически завершилась.

В то же время массовый сбор капусты средних и среднепоздних сортов еще не начался. Поэтому предложение товара на рынке существенно ограничилось. Поскольку спрос со стороны покупателей остается стабильным, недостаток объемов привел к повышению ценников.

Текущая стоимость капусты урожая 2026 года в среднем на 20% выше, чем в аналогичный период конца июня прошлого года. Однако аналитики и фермеры отмечают, что такое подорожание временное.

Как только аграрии массово выйдут на поля для сбора капусты средних сортов, предложение на рынке увеличится, и цены снова пойдут на убыль.

Напомним, в начале июня молодая капуста подешевела в среднем на 22% из-за увеличения предложения от местных хозяйств и сдержанного спроса со стороны покупателей.