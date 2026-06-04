Цены на молодую капусту продолжают снижаться

На украинском рынке продолжают снижаться цены на капусту нового урожая. За последнюю неделю продукция подешевела в среднем на 22% из-за увеличения предложения от местных хозяйств и сдержанного спроса со стороны покупателей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на проект EastFruit.

Капуста нового урожая подешевела

Тенденция связана, прежде всего, с увеличением предложения овощей от местных производителей. В то же время, спрос на продукцию остается относительно сдержанным.

По словам экспертов, на ценовую ситуацию повлияли сразу несколько факторов. После периода сильных дождей, гроз и града погодные условия на большей части территории страны стабилизировались, что способствовало более активному поступлению капусты урожая 2026 года на рынок.

Дополнительное давление на цены оказывает и качество продукции. Часть покупателей высказывает претензии к внешнему виду и товарным характеристикам овощей, что заставляет производителей корректировать отпускные цены.

Пока большинство хозяйств реализуют капусту нового урожая по цене 11–18 грн за килограмм. Это в среднем на 22% дешевле, чем неделей раньше.

Аналитики отмечают, что по сравнению с началом июня прошлого года капуста нового урожая уже подешевела на 16%. По мнению участников рынка, дальнейшая динамика цен будет зависеть от темпов поступления продукции из хозяйств и активности потребительского спроса.

Напомним, в Украине стремительно дорожает лук. Цены на репчатый лук снова пошли вверх из-за значительного сокращения запасов урожая 2025 года в местных хранилищах, что позволило фермерам поднять отпускные цены при стабильном спросе.