Ціни на молоду капусту продовжують знижуватися

На українському ринку продовжують знижуватися ціни на капусту нового врожаю. За останній тиждень продукція подешевшала в середньому на 22% через збільшення пропозиції від місцевих господарств та стриманий попит з боку покупців.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на проєкт EastFruit.

Капуста нового врожаю подешевшала

Тенденція пов'язана насамперед зі збільшенням пропозиції овочів від місцевих виробників. Водночас попит на продукцію залишається відносно стриманим.

За словами експертів, на цінову ситуацію вплинуло одразу кілька факторів. Після періоду сильних дощів, гроз і граду погодні умови на більшій частині території країни стабілізувалися, що сприяло активнішому надходженню капусти врожаю 2026 року на ринок.

Додатковий тиск на ціни чинить і якість продукції. Частина покупців висловлює претензії до зовнішнього вигляду та товарних характеристик овочів, що змушує виробників коригувати відпускні ціни.

Наразі більшість господарств реалізують капусту нового врожаю за ціною 11–18 грн за кілограм. Це в середньому на 22% дешевше, ніж тижнем раніше.

Аналітики також зазначають, що порівняно з початком червня минулого року капуста нового врожаю вже подешевшала на 16%. На думку учасників ринку, подальша динаміка цін залежатиме від темпів надходження продукції з господарств та активності споживчого попиту.

Нагадаємо, в Україні стрімко дорожчає цибуля. Ціни на ріпчасту цибулю знову пішли вгору через значне скорочення запасів врожаю 2025 року у місцевих сховищах, що дозволило фермерам підняти відпускні ціни за стабільного попиту.