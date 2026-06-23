России не хватает средств на ремонт дорог из-за войны против Украины

Правительство РФ на фоне растущих расходов на войну против Украины сокращает финансирование дорожной деятельности, в том числе строительство и ремонт федеральных трасс. Из-за дефицита бюджетных средств российские власти фактически пытаются переложить функции государственных служб на самих граждан.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Службы внешней разведки Украины.

По распоряжению российского премьера Михаила Мишустина, расходы на содержание федеральной сети дорог в этом году урежут на 11 млрд рублей, а в следующем – еще на 20 млрд рублей. В общей сложности финансирование дорожных работ на ближайшие шесть лет, в рамках которого планировали построить и реконструировать более 2 тыс. км трасс, уменьшится на 100 млрд рублей.

В разведке подчеркнули, что российские чиновники прибегают к манипуляциям с цифрами. По итогам прошлого года профильные службы РФ отчитались о росте объемов строительства и ремонта путей на 14% (28 тыс. км), однако новых федеральных дорог по этому объему было возведено лишь 220 км. Для сравнения Китай прокладывает около 26 тыс. км новых дорог ежегодно.

Россиянам разрешат самостоятельно латать ямы

Отдельно в СЗРУ обратили внимание на то, что Госдума РФ прорабатывает законодательную норму, которая позволит не штрафовать граждан за самостоятельный ремонт автодорог. Сейчас за несанкционированное смещение ям в России предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей для физических лиц и до 300 тыс. рублей – для юридических лиц.

Украинские разведчики подытожили, что следующей сферой, где Кремль может разрешить подобное "самохозяйствование" из-за нехватки денег, рискует стать жилищно-коммунальная отрасль. Пока недофинансирование и дефицит средств на модернизацию инфраструктуры ЖКХ в РФ уже достигает 4,5 трлн рублей.

Напомним, в России срочно меняют законы из-за нехватки денег на ведение войны. В результате российской агрессии против Украины государственный долг РФ стремительно растет. По этой причине в течение следующих десяти лет Кремль будет вынужден потратить по меньшей мере 15% ВВП только на выплату процентов по своим долговым обязательствам, в связи с чем в России срочно переписывают бюджетное законодательство.