Росії не вистачає коштів на ремонт доріг через війну проти України

Уряд РФ на тлі зростаючих витрат на війну проти України скорочує фінансування дорожньої діяльності, зокрема будівництва та ремонту федеральних трас. Через дефіцит бюджетних коштів російська влада фактично намагається перекласти функції державних служб на самих громадян.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

За розпорядженням російського прем’єра Михайла Мішустіна, витрати на утримання федеральної мережі доріг цього року уріжуть на 11 млрд рублів, а в наступному — ще на 20 млрд рублів. Загалом фінансування дорожніх робіт на найближчі шість років, у межах якого планували збудувати та реконструювати понад 2 тис. км трас, зменшиться на 100 млрд рублів.

У розвідці підкреслили, що російські посадовці вдаються до маніпуляцій із цифрами. За підсумками минулого року профільні служби РФ прозвітували про зростання обсягів будівництва та ремонту шляхів на 14% (28 тис. км), проте нових федеральних доріг із цього об'єму було зведено лише 220 км. Для порівняння: Китай прокладає близько 26 тис. км нових доріг щороку.

Росіянам дозволять самостійно латати ями

Окремо у СЗРУ звернули увагу на те, що Держдума РФ наразі опрацьовує законодавчу норму, яка дозволить не штрафувати громадян за самостійний ремонт автошляхів. Зараз за несанкціоноване усунення ям у Росії передбачено штраф у розмірі від 5 до 10 тис. рублів для фізичних осіб і до 300 тис. рублів — для юридичних осіб.

Українські розвідники підсумували, що наступною сферою, де Кремль може дозволити подібне "самогосподарювання" через брак грошей, ризикує стати житлово-комунальна галузь. Наразі недофінансування та дефіцит коштів на модернізацію інфраструктури ЖКГ в РФ уже сягає 4,5 трлн рублів.

Нагадаємо, у Росії терміново змінюють закони через брак грошей на ведення війни. Внаслідок російської агресії проти України державний борг РФ стрімко зростає. Через це протягом наступних десяти років Кремль буде змушений витратити щонайменше 15% ВВП лише на виплату відсотків за своїми борговими зобов'язаннями, у зв'язку з чим у Росії терміново переписують бюджетне законодавство.