Паливна криза в РФ: Росія у 20 разів збільшила імпорт білоруського бензину

Росія наростила закупівлі пального в Білорусі до історичного рекорду, намагаючись покрити дефіцит на внутрішньому ринку, який охопив регіони від Далекого Сходу до Калінінграда. Поставки білоруського бензину за підсумками першого півріччя підскочили у 20 разів — до 453 тисяч тонн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Лише у червні поставки автомобільного бензину з білоруських нафтопереробних заводів до РФ перевищили 181 тисячу тонн, що втричі більше, ніж у травні (77 тисяч тонн).

Окрім цього, за січень–червень уп'ятеро зріс імпорт білоруського дизельного пального — до 256 тисяч тонн, а червневі відвантаження авіаційного пального збільшилися втричі проти травня — до понад 16 тисяч тонн.

Білорусь має два НПЗ сумарною потужністю 24 млн тонн на рік. Раніше Мінськ заявляв про готовність компенсувати втрачені потужності російських заводів, які з початку року регулярно потрапляли під удари українських дронів та знизили переробку до мінімуму з початку 2000-х років.

Економічний бік та альтернативні джерела імпорту

Попри значні обсяги, білоруське пальне є суттєво дорожчим за російське. Тонна Аи-92 коштує близько 111 тисяч рублів, а Аи-95 — 124 тисячі рублів. Для порівняння: оптові ціни на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі станом на 9 липня становлять 70,1 тисячі та 76,2 тисячі рублів відповідно.

Експерти зазначають, що поставки з Білорусі навряд чи здатні повністю змінити баланс на російському ринку:

Білоруські НПЗ виробляють близько 3,5 млн тонн бензину на рік, що менше, ніж потужність одного Омського НПЗ у РФ (5 млн тонн).

На експорт Білорусь спроможна відправляти близько 2,3 млн тонн на рік, що менше за місячну норму споживання у самій Росії.

Через це російська влада, яка планує щомісячно купувати за кордоном до 400 тисяч тонн бензину, почала закупівлі в Індії. У червні до російських портів мають прибути перші партії індійського бензину обсягом від 60 до 80 тисяч тонн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія зупиняє експорт дизелю та змушена імпортувати пальне. Росія з липня 2026 року починає імпорт нафтопродуктів із-за кордону та запроваджує повну заборону на експорт дизельного пального.