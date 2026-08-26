Експорт нафти з РФ впав до критичної позначки через удари по чорноморських портах

Атаки України на російські нафтопереробні заводи (НПЗ) й чорноморські порти завдають шкоди паливним запасам рф й водночас заважають москві переспрямовувати сиру нафту на експорт.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Подвійний удар по нафтовій інфраструктурі

За даними відстеження танкерів, за чотири тижні до 23 серпня морський експорт сирої нафти з РФ впав до 3,46 мільйона барелів на день.

Раніше Москва компенсувала зупинку НПЗ збільшенням експорту сировини, однак удари дронів по танкерах і інфраструктурі Чорного моря скоротили поставки з Новоросійська.

Це змусило Росію перенаправляти казахстанську нафту до Чорного моря, щоб звільнити потужності в Балтійському порту Усть-Луга.

Постійні атаки на НПЗ спричинили падіння переробки та дефіцит бензину й дизелю всередині РФ. Ситуацію ускладнюють запроваджені Кремлем заборони на експорт палива, що додатково скорочує доходи воєнної скарбниці.

За оцінками ОПЕК, видобуток нафти в Росії впав до 8,89 мільйона барелів на день — найнижчого показника за шість років.

Падіння доходів від експорту

Обсяг російської нафти, що перебуває в морі на танкерах, знизився до 83 мільйонів барелів, що є мінімумом за останній рік.

Через скорочення фізичних обсягів відвантажень середня чотиритижнева валова вартість експорту російської нафти впала до 1,65 мільярда доларів на тиждень, що на 80 мільйонів доларів менше порівняно з попереднім періодом.

Нагадаємо, Росія у першій половині серпня експортувала через західні порти близько 2,3 млн барелів нафти на добу — на 15% менше від запланованого обсягу. Основною причиною стали перебої в Новоросійську, де відвантаження впали приблизно вдвічі порівняно з червнем-липнем.