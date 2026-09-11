Удары Украины по НПЗ обрушили нефтепереработку в России

Международное энергетическое агентство снизило прогноз переработки нефти в России на ближайшие 18 месяцев до около 4 млн баррелей в сутки — примерно на 30% ниже уровня полномасштабного вторжения. Причиной стали регулярные удары украинских дронов по НПЗ и сложности с ремонтом оборудования из-за международных санкций.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Bloomberg.

В МЭА отмечают, что постоянные атаки и частичные ремонты поврежденного оборудования производят накопительный негативный эффект для российской системы нефтепереработки.

Только в августе российские НПЗ были атакованы не менее 22 раз. Это самый большой месячный показатель с начала полномасштабной войны.

В МЭА считают, что эффективность украинских ударов растет. Украинские силы применяют несколько волн беспилотников против отдельных объектов, что усложняет работу российской противовоздушной обороны, а сами удары становятся более точными.

Одними из целей стали установки вторичной переработки на НПЗ. По оценке агентства, замена такого оборудования может занять от шести до восьми месяцев. Санкции дополнительно ограничивают доступ русской индустрии к нужным комплектующим.

МЭА предупреждает, что даже новый прогноз может недооценивать масштаб проблем. Ситуацию способны усугубить длительные сроки поставки запасных частей и приближение холодного сезона.

На фоне проблем с переработкой российские власти вводили временные ограничения на экспорт горючего, чтобы увеличить его доступность на внутреннем рынке. В отдельных регионах России при этом уже возникали ограничения по продаже горючего.

Агентство также сократило прогноз поставок российской сырой нефти в 2026 году на 125 тыс. баррелей в сутки — до 8,7 млн баррелей в день.

Напомним, в конце августа после атак дронов остановились основные НПЗ "Лукойла" в России. В частности, переработку прекратил Нижегородский НПЗ в Кстово — один из самых больших в стране.