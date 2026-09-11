Удари України по НПЗ обвалили нафтоперероблення в Росії

Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз переробки нафти в Росії на найближчі 18 місяців до близько 4 млн барелів на добу — приблизно на 30% нижче рівня до повномасштабного вторгнення. Причиною стали регулярні удари українських дронів по НПЗ та складнощі з ремонтом обладнання через міжнародні санкції.

Про це інформує Dilo з посиланням на Bloomberg.

У МЕА зазначають, що постійні атаки та часткові ремонти пошкодженого обладнання створюють накопичувальний негативний ефект для російської системи нафтопереробки.

Лише у серпні російські НПЗ були атаковані щонайменше 22 рази. Це найбільший місячний показник від початку повномасштабної війни.

У МЕА вважають, що ефективність українських ударів зростає. Українські сили застосовують кілька хвиль безпілотників проти окремих об'єктів, що ускладнює роботу російської протиповітряної оборони, а самі удари стають точнішими.

Одними з цілей стали установки вторинної переробки на НПЗ. За оцінкою агентства, заміна такого обладнання може тривати від шести до восьми місяців. Санкції додатково обмежують доступ російської промисловості до необхідних комплектуючих.

МЕА попереджає, що навіть новий прогноз може недооцінювати масштаб проблем. Ситуацію здатні погіршити тривалі строки постачання запасних частин і наближення холодного сезону.

На тлі проблем із переробкою російська влада запроваджувала тимчасові обмеження на експорт пального, щоб збільшити його доступність на внутрішньому ринку. В окремих регіонах Росії при цьому вже виникали обмеження з продажем пального.

Агентство також скоротило прогноз постачання російської сирої нафти у 2026 році на 125 тис. барелів на добу — до 8,7 млн барелів на день.

Нагадаємо, наприкінці серпня після атак дронів зупинилися основні НПЗ "Лукойлу" у Росії. Зокрема, переробку припинив Нижньогородський НПЗ у Кстово — один із найбільших у країні.