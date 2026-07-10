В Украине могут возобновить работу аэропортов: какие сроки и условия

В Украине могут возобновить работу гражданской авиации в течение 3-5 месяцев при условии создания необходимых условий безопасности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, передают "Новости.Live".

По его словам, в государственном бюджете заложены средства в поддержку функционирования аэропортов и обслуживающего инфраструктуру персонала.

"Если команда будет и подготовят условия безопасности, и разработают, как обеспечить безопасность именно этих аэропортов, то я думаю, что в течение трех-пяти месяцев мы можем запустить гражданскую авиацию. И люди смогут пользоваться нашими отечественными авиакомпаниями, путешествуя за границу", - подчеркнул Крейденко.

При этом нардеп отказался комментировать техническое состояние украинских аэропортов из-за того, что эта информация может быть использована врагом.

Открытие неба Украины

Украина ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по поводу восстановление авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

Гражданские полеты в Украине возобновятся сразу после снижения военных рисков. Профильные службы уже наработали план действий, который позволит запустить работу главных аэропортов страны в сутки.