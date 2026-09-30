- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Карта боевых действий в Украине на 30 сентября 2026 года
Продолжается 1680-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 сентября 2026
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 221 боевое столкновение.
Вчера противник нанес один ракетный удар и 76 авиационных ударов, во время которых сбросил 263 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 8835 дронов-камикадзе и совершили 2775 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 37 – с применением реактивных систем залпового огня.
Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Бессалевка, Кореньок, Товстодубово, Потаповка, Сопич, Фотовыж, Бачевск, Нескучное, Уланово, Ровно, Волфино, Малушино, Заречное, Волковка, Стариковое и Бунячино Сумской области; Клюсы и Михальчина Слобода Черниговской области. Авиаудара подвергся населенному пункту Пустогород.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления БПЛА, район сосредоточения живой силы противника, логистический объект и пункт управления врага.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано одно штурмовое действие противника. Агресор нанес один авиаудар применив четыре КАБ и совершил 55 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых – с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили десять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Старица, Охримовка, Малая Волчья, Ольховатка, Вильча, Хрипуны и Чугуновка.
На Купянском направлении враг однажды пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Путникового.
Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты девять раз атаковали в сторону населенных пунктов Шейковка, Новоселовка, Заречное, Дробышево, Диброва и Новый Мир.
На Славянском направлении противник совершил шесть штурмовых действий в районе Озерного, Пискуновки, Николаевки и Ямполя.
На Краматорском направлении противник штурмовых действий не производил.
На Константиновском направлении зафиксировано 28 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в сторону Алексеева-Дружковки, Новоселовки, Торского, Роскошного, Степановки, Торецкого, Свободного и Кучерового Яра.
Семнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Светлое, Краснополье, Новогришино, Кучеров Яр, Сергеевка и Молодецкое.
На Александровском направлении, по уточненной информации, враг дважды атаковал в сторону Январского и Березового.
На Гуляйпольском направлении оккупанты один раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенного пункта Рождественка.
На Ореховском направлении враг четырежды пытался улучшить свои позиции, атакуя в сторону Заречного, Павловки и Приморского.
На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте на "Цензор.НЕТ": потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.