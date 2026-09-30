Карта боевых действий в Украине на 30 сентября 2026 года

Продолжается 1680-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 сентября 2026

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 221 боевое столкновение.

Вчера противник нанес один ракетный удар и 76 авиационных ударов, во время которых сбросил 263 управляемых авиабомба. Кроме того, захватчики применили 8835 дронов-камикадзе и совершили 2775 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 37 – с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Бессалевка, Кореньок, Товстодубово, Потаповка, Сопич, Фотовыж, Бачевск, Нескучное, Уланово, Ровно, Волфино, Малушино, Заречное, Волковка, Стариковое и Бунячино Сумской области; Клюсы и Михальчина Слобода Черниговской области. Авиаудара подвергся населенному пункту Пустогород.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления БПЛА, район сосредоточения живой силы противника, логистический объект и пункт управления врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано одно штурмовое действие противника. Агресор нанес один авиаудар применив четыре КАБ и совершил 55 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили десять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Старица, Охримовка, Малая Волчья, Ольховатка, Вильча, Хрипуны и Чугуновка.

На Купянском направлении враг однажды пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Путникового.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты девять раз атаковали в сторону населенных пунктов Шейковка, Новоселовка, Заречное, Дробышево, Диброва и Новый Мир.

На Славянском направлении противник совершил шесть штурмовых действий в районе Озерного, Пискуновки, Николаевки и Ямполя.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не производил.

На Константиновском направлении зафиксировано 28 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в сторону Алексеева-Дружковки, Новоселовки, Торского, Роскошного, Степановки, Торецкого, Свободного и Кучерового Яра.

Семнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Белицкое, Светлое, Краснополье, Новогришино, Кучеров Яр, Сергеевка и Молодецкое.

На Александровском направлении, по уточненной информации, враг дважды атаковал в сторону Январского и Березового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты один раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенного пункта Рождественка.

На Ореховском направлении враг четырежды пытался улучшить свои позиции, атакуя в сторону Заречного, Павловки и Приморского.

На Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте на "Цензор.НЕТ": потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.