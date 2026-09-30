Отказ Мадяра строить хранилище горючего в Венгрии для Украины: как теперь создать стратегический запас

Украине целесообразнее инвестировать в создание собственной сети подземных хранилищ горючего, чем вкладывать средства в строительство мощностей для хранения стратегических запасов в других странах.

Такое мнение высказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Он считает верным, что правительство настаивает на создании стратегических запасов нефтепродуктов.

"Но в Украине, во-первых, негде хранить, потому что все разбили. Во-вторых, создавать новые наземные резервуары нет смысла, ведь их постигнет то же участие. Кабмин это понимает и акцентирует внимание на хранении за рубежом. Действительно, это нормальная практика, которая работает и в Европе", - подчеркнул Куюн.

Он напомнил, что украинское законодательство позволяет хранить до 50% минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в соседних с Украиной странах и еще до 25% - в граничащих с ними государствах. Подобная практика распространена в Европе, однако поиск свободных резервуарных мощностей в соседних странах усугубляется тем, что государства ЕС сами обязаны формировать значительные стратегические запасы.

По словам Куюна, в результате Украине могут предлагать инвестировать уже не в аренду существующих мощностей, а в строительство новых резервуаров за границей. Такие проекты потребуют длительного строительства, местных разрешений и лицензий, а также вывода значительных валютных инвестиций за пределы Украины. В случае финансирования проекта иностранным партнером может возникнуть необходимость гарантировать загрузку хранилищ в течение многих лет.

Какой выход из ситуации

Еще одной проблемой эксперт называет физическую возможность быстро доставить стратегические запасы в Украину при масштабном топливном кризисе.

"Даже если создать запас за границей, как его потом привезти в экстренной ситуации? Граница трещит даже в нормативном режиме – куда запихнуть еще дополнительные десятки и сотни тысяч тонн?" – отметил Куюн.

По его мнению, более надежным решением станет строительство защищенных подземных хранилищ в Украине. Это позволит одновременно инвестировать средства в украинскую инфраструктуру, повысить защищенность запасов от российских атак и обеспечить возможность быстрее выводить топливо на рынок в ситуации.

Первые государственные стимулы для таких инвестиций уже созданы. Правительство в сентябре расширило программу финансовой поддержки топливного сектора. Кредитные средства можно направлять, в частности на углубление или подземное размещение резервуаров, насосных станций, технологических трубопроводов и другого оборудования топливной инфраструктуры.

Максимальный объем кредитования с государственной поддержкой составляет 1 млрд. грн. на одно предприятие вместе со связанными контрагентами, минимальный – 100 млн. грн., а для проектов на территориях боевых действий – 30 млн. грн. Государство будет компенсировать 5,5 процентных пункта годовых от базовой ставки банка.

Куюн добавил, что следующим шагом должно стать упрощение согласования проектной документации для подземных топливных хранилищ, поскольку сейчас этот процесс может занять более года. По его информации, несколько частных компаний уже приступили к реализации соответствующих проектов, параллельно проходя необходимые процедуры согласования.

"Строить свое, инвестировать в инфраструктуру Украины! Но строить нужно подземные хранилища, с таким соседом они нам всегда будут нужны", – подытожил эксперт.

Недавно группа "Нафтогаз"подписала меморандум с венгерской компанией MOL о строительстве мощностей по хранению нефтепродуктов для нужд Украины на территории Венгрии вблизи украино-венгерской границы.

После этого премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что в стране не построят нефтехранилище для Украины, пока у власти партия "Тиса". Он также назвал неприемлемым, что MOL договаривалась об этом с "Нефтегазом" без согласия правительства.