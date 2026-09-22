Мадяр выступил против строительства в Венгрии нефтехранилища для Украины: как отреагировали в Киеве

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что в стране не построят нефтехранилище для Украины, пока у власти партия "Тиса". Он также назвал неприемлемым, что MOL договаривалась об этом с "Нефтегазом" без согласия правительства.

Как пишет Dilo, об этом глава правительства Венгрии заявил во время выступления в парламенте, передает венгерское издание Népszava.

Нефтехранилища в Венгрии не будет

Мадяр заявил, что нефтехранилища для Украины в Венгрии не будет, пока у власти его правительство.

По его словам, MOL начала переговоры с "Нафтогазом" еще во времена Виктора Орбана, однако нынешний кабинет считает неприемлемым, что компания договаривалась с украинской стороной без согласия правительства, владеющего 25% акций.

В то же время премьер выступил за диверсификацию поставок: чем больше направлений, откуда в Венгрию может поступать нефть и газ, в том числе Хорватия, Румыния, Балканы или Италия, тем сложнее шантажировать страну в энергетической сфере.

Оппозиция тоже потребовала объяснений. Глава фракции КДНП Бенце Ретвари спросил Мадяра, почему о планах пришлось узнавать из украинской прессы. По его словам, украинцы не строят такое хранилище у себя, потому что боятся, что его разбомбит российская армия, а размещение в Венгрии перенесет этот риск через границу и угрожает нацбезопасности, особенно востоку страны. Глава фракции "Фидес" Янош Бока также считает, что украинское нефтехранилище не отвечало бы интересам Венгрии.

В MOL ответили, что сотрудничество находится "в самом начале пути". Речь идет о подготовительном процессе, который может длиться годы: компания только изучает технические, финансовые и регуляторные условия хранения в Венгрии, поэтому правительство на этом этапе не привлекало. Когда начнутся предметные исследования, MOL проведет все необходимые согласования с венгерскими органами и руководителями.

В компании также пояснили, что право на намерения с "Нафтогазом" вписывается в международную практику, когда европейские страны помогают друг другу сохранять стратегические запасы нефти и других углеводородов. MOL уже хранит в Венгрии запасы, принадлежащие странам и вне ЕС.

Мадяр также заявил, что его страна не является членом формата «Карпатской восьмерки», инициированного Украиной, объединяющего государства Карпатского региона и Европейского Союза.

"Нас пригласили, и мы по уважительной причине не пошли", - сказал премьер, передает венгерское издание HVG .

Накануне группа "Нафтогаз"подписала меморандум с венгерской компанией MOL о строительстве мощностей по хранению нефтепродуктов для нужд Украины на территории Венгрии вблизи украино-венгерской границы.

Украина отреагировала на заявления Мадяра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина удивлена безосновательно конфронтационными заявлениями премьер-министра Венгрии Петера Мадяра в адрес Украины.

По его словам, Карпатская интеграционная инициатива направлена на развитие всего региона, способствуя благосостоянию, взаимосвязи и реализации взаимовыгодных проектов в восьми карпатских странах. При этом причины категорического отказа Венгрии остаются неизвестными.

Сибига также обратил внимание на заявления, которые, по его словам, подвергают сомнению прямое, прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество между украинскими и венгерскими энергетическими компаниями, согласованное в двустороннем меморандуме.

"Когда политика вмешивается в прагматическое бизнес-взаимодействие, ничего хорошего из этого не следует", - подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что последние заявления из Будапешта оставляют Украину озадаченной:

"Создается впечатление, что, хотя Виктор Орбан ушел, его политика блокирования и изоляционизма продолжает процветать", - подчеркнул Сибига.

Он констатировал, что "орбанизм в прошлом не принес пользы ни Венгрии, ни более широкому региону – и не принесет пользы никому и дальше".

"Несмотря на эти заявления, мы в очередной раз подчеркиваем готовность и открытость Украины к развитию взаимовыгодного, прагматичного и взаимоуважительного двустороннего сотрудничества с Венгрией", - подытожил министр.