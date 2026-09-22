Мадяр виступив проти будівництва в Угорщині нафтосховища для України: як відреагували у Києві

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що в країні не збудують нафтосховище для України, поки при владі партія "Тиса". Він також назвав неприйнятним, що MOL домовлялася про це з "Нафтогазом" без згоди уряду.

Як пише Dilo, про це очільник уряду Угорщини заявив під час виступу у парламенті, передає угорське видання Népszava.

Нафтосховища в Угорщині не буде

Мадяр заявив, що нафтосховища для України в Угорщині не буде, поки при владі його уряд.

За його словами, MOL почала переговори з "Нафтогазом" ще за часів Віктора Орбана, проте нинішній кабінет вважає неприйнятним, що компанія домовлялася з українською стороною без згоди уряду, який є власником 25% акцій.

Водночас прем'єр виступив за диверсифікацію постачань: що більше напрямків, звідки в Угорщину може надходити нафта й газ, серед них Хорватія, Румунія, Балкани чи Італія, то складніше шантажувати країну в енергетичній сфері.

Опозиція теж зажадала пояснень. Голова фракції КДНП Бенце Рєтварі запитав Мадяра, чому про плани довелося дізнаватися з української преси. За його словами, українці не будують таке сховище в себе, бо бояться, що його розбомбить російська армія, а розміщення в Угорщині перенесе цей ризик через кордон і загрожуватиме нацбезпеці, особливо сходу країни. Голова фракції "Фідес" Янош Бока також вважає, що українське нафтосховище не відповідало б інтересам Угорщини.

У MOL відповіли, що співпраця перебуває "на самому початку шляху". Йдеться про підготовчий процес, який може тривати роки: компанія лише вивчає технічні, фінансові та регуляторні умови зберігання в Угорщині, тому уряд на цьому етапі не залучали. Коли почнуться предметні дослідження, MOL проведе всі необхідні узгодження з угорськими органами й керівниками.

У компанії також пояснили, що декларація про наміри з "Нафтогазом" вписується в міжнародну практику, коли європейські країни допомагають одна одній зберігати стратегічні запаси нафти та інших вуглеводнів. MOL уже зберігає в Угорщині запаси, що належать країнам ЄС і поза ЄС.

Мадяр також заявив, що його країна не є членом формату «Карпатської вісімки», ініційованого Україною, який об'єднує держави Карпатського регіону та Європейського Союзу.

"Нас запросили, і ми з поважної причини не пішли", — сказав прем'єр, передає угорське видання HVG.

Напередодні група "Нафтогаз" підписала меморандум з угорською компанією MOL щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини поблизу україно-угорського кордону.

Україна відреагувала на заяви Мадяра

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна здивована безпідставно конфронтаційними заявами прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра на адресу України.

За його словами, Карпатська інтеграційна ініціатива спрямована на розвиток усього регіону, сприяючи добробуту, взаємозв'язку та реалізації взаємовигідних проєктів у восьми карпатських країнах. При цьому причини категоричної відмови Угорщини залишаються невідомими.

Сибіга також звернув увагу на заяви, які, за його словами, ставлять під сумнів пряме, прагматичне та взаємовигідне співробітництво між українськими та угорськими енергетичними компаніями, погоджене у двосторонньому меморандумі.

"Коли політика втручається у прагматичну бізнес-взаємодію, нічого доброго з цього не виходить", – підкреслив очільник МЗС.

Він додав, що останні заяви з Будапешта залишають Україну спантеличеною:

"Складається враження, що, хоча Віктор Орбан пішов, його політика блокування та ізоляціонізму продовжує процвітати", - наголосив Сибіга.

Він констатував, що "орбанізм у минулому не приніс користі ані Угорщині, ані ширшому регіону – і не принесе користі нікому й надалі".

"Попри ці заяви, ми вкотре наголошуємо на готовності та відкритості України до розвитку взаємовигідного, прагматичного та взаємоповажного двостороннього співробітництва з Угорщиною", – підсумував міністр.