Україна створить стратегічні запаси пального в Угорщині

Група "Нафтогаз" підписала меморандум з угорською компанією MOL щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини поблизу україно-угорського кордону.

Як пише Dilo, про це повідомив виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

За його словами, це не лише підвищить надійність постачання пального для українських споживачів, а й сприятиме розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури між Україною та Угорщиною. Очільник "Нафтогазу" розповів, що термінал побудують поблизу україно-угорського кордону.

"В умовах постійних російських атак на нашу паливну інфраструктуру диверсифікація маршрутів постачання та створення додаткових потужностей зберігання за межами зони обстрілів — це питання стабільності всього ринку", — наголосив Федоренко.

Керівник "Нафтогазу" додав, що домовленості з MOL досягли на Карпатському економічному форумі в рамках саміту С8.

Про MOL

MOL – найбільший виробник вуглеводнів в Угорщині, що має майже 1,300 нафтових та газових свердловин. У 2024 році MOL забезпечував 47% вітчизняного видобутку нафти (майже 600 тис. тонн) та майже 90% вітчизняного видобутку природного газу (майже 1.5 млрд куб. м). Видобування нафти та газу MOL Group на даний час становить близько 39% від загального обсягу видобутку. У рамках свого міжнародного портфеля MOL Group має активи з розвідки та видобутку нафти та газу в дев'яти країнах, з яких вона веде видобуток у восьми країнах.

У вересні 2024 року угорська енергетична компанія MOL заявила про досягнення угоди, яка забезпечить продовження поставок російської сирої нафти територією України через нафтопровід "Дружба".

23 квітня 2026 року до Угорщина відновилися поставки російської нафти нафтопроводом "Дружба", що були зупинені протягом майже трьох місяців

Наразі російська нафта забезпечує дві третини потреб Угорщини, але MOL планує повністю відмовитися від неї.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

Раніше уряд погодив реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження підземного зберігання нафтопродуктів зі складу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в умовах воєнного стану.