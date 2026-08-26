В Україні створять підземні сховища для пального: уряд ухвалив рішення

Кабінет міністрів України погодив реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження підземного зберігання нафтопродуктів зі складу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на постанову уряду.

Згідно з документом, проєкт реалізовуватимуть під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, але не довше двох років із дня набрання чинності постановою.

Хто відповідатиме за підземне зберігання

Координатором експериментального проєкту уряд визначив Міністерство енергетики України. Статус спеціалізованого відповідального зберігача нафтопродуктів отримало АТ "Укртранснафта".

Міненерго спільно з НАК "Нафтогаз України" та "Укртранснафтою" зобов'язані впродовж місяця забезпечити залучення державного майна (об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації) для практичної реалізації ініціативи.

Крім того, АТ "Укртранснафта" отримало дозвіл використовувати на правах оренди майно, яке перебуває в управлінні Державного агентства з управління резервами.

Нагадаємо, раніше видання розбиралося, у чому полягають ризики мобільних АЗС на прифронтових територіях. Через цілеспрямовані удари окупантів по стаціонарних автозаправках у парламенті ініціювали створення пересувних комплексів на базі бензовозів, проте ідея наштовхнулася на низку безпекових і законодавчих перешкод.