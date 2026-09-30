В Одесской области заявили о рейдерском захвате морского терминала, который связывают с Коломойским

Руководство морского зернового терминала "Бориваж", расположенного в порту Южный в Одесской области, заявило о рейдерском захвате предприятия. Этот актив, связанный ранее с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, давно является предметом судебных споров.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники правоохранительных органов.

По данным собеседников издания, утром 29 сентября на территорию морского перевалочно-складского комплекса зашла "группа примерно из 50 человек спортивного телосложения в балаклавах".

Отмечается, что неизвестные силой установили фактический контроль над объектом и блокируют доступ к нему.

Предварительно неизвестные являются представителями охранной компании "Сапсан". Утверждается, что они вывели за пределы комплекса семерых охранников терминала. Некоторые из работников уже обратились в больницы, чтобы зафиксировать телесные повреждения.

Юрист ООО "Терминал "Бориваж"" Юлия Грищенко обратилась в Главное управление Национальной полиции в Одесской области с заявлением о совершении уголовного правонарушения.

Как указывает ЭП, зерновой терминал "Бориваж" связывают с бывшими совладельцами "ПриватБанка" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Судьба этого комплекса решается в судах. В частности, рассматривают законность передачи активов зернового терминала в уставный капитал ООО "Агротерминал Логистик".

Имущество арестовано по решению Шевченковского районного суда Киева в рамках уголовного производства, где фигурируют бывшие владельцы ПриватБанка, в частности, Игорь Коломойский.

Про "Агротерминал Логистик"

ООО "Агротерминал Логистик" - это украинская компания, специализирующаяся на предоставлении логистических услуг в сельскохозяйственном секторе. Она обеспечивает перевалку, хранение и транспортировку зерновых культур, создавая эффективную логистическую цепь для аграриев.

По данным госреестра, учредитель ООО "Агротерминал" – ООО "Бориваж", бенефициарами которого числятся Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО "Терминал-Южный"), Ангонас Гарофита Николета (через Амертана Холдингс ЛТД), Эммануэль Флоренс Лимитед), Аресте Сеодоро (через Окталенса Холдингс ЛТД).

БЭБ совместно с Офисом генпрокурора проводит расследование масштабной коррупционной схемы, связанной с ООО "Бориваж" и рядом других компаний. В результате незаконных действий, продолжавшихся с 2016 года, государственный бюджет понес значительные убытки, а ключевые активы предприятия были арестованы.

По материалам уголовного производства, должностные лица ООО "Бориваж" в сговоре с представителями ООО "Агротерминал Логистик", ПАО КБ "ПриватБанк" и другими субъектами незаконно вывели из-под залога НБУ морской перегрузочно-складской комплекс зерновых грузов на территории Новобилярского поселкового совета.

Кроме того, следствие установило, что в течение 2022-2024 годов должностные лица ООО "Терминал Бориваж" вместе с представителями страховых и финансовых компаний уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах. Это нанесло государственному бюджету многомиллионный ущерб.