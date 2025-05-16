На зерновой терминал Коломойского в порту Одессы наложили арест: детали дела

Следователь судья Шевченковского районного суда г. Киева вынес решение об аресте морского перегрузочно-складского комплекса зерновых грузов компании "Агротерминал Логистик" в порту Южный в Одесской области, который связан с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. В настоящее время активы переданы в управление Агентству по розыску и менеджменту активов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности.

Речь идет о комплексе зданий и сооружений, газопроводах, автомобилях разгрузчиках, конвейерах, грузовом кране, причале на территории Одесской области и других активах.

В БЭБ отмечают, что компания-собственник имущества связана с известным бизнесменом, к которому решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применены персональные специальные экономические санкции.

Ранее детективы БЭБ установили, что должностные лица нескольких компаний в 2016 году провели ряд незаконных операций по залоговому имуществу – морскому перегрузочно-складскому комплексу зерновых грузов, который находился в залоге Национального банка Украины по ипотечному договору. Среди причастных к схеме, кроме служащих, фигурируют бывшие акционеры одного из банков, в частности, известный бизнесмен и его окружение.

В дальнейшем, в 2024 году, упомянутые компании продолжили преступную деятельность с целью выведения агротерминала из залога банка.

Так, компания владелец имущества искусственно не выполнял обязательства перед заемщиком, что могло привести к потере агротерминала и его выводу из-под залога. В связи с этим решениями суда на них наложен арест и передан в управление АРМА.

Ранее АРМА сообщала, что получила в управление активы компании "Агротерминал Логистик" в ходе расследования незаконных действий должностных лиц нескольких компаний, включая ПАО КБ "ПриватБанк", среди которых фигурируют бывшие владельцы банка, в том числе Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В настоящее время ведомство готовит терминал к продаже.

Про "Агротерминал Логистик"

ООО "Агротерминал Логистик" — украинская компания, специализирующаяся на предоставлении логистических услуг в сельскохозяйственном секторе. Она обеспечивает перевалку, хранение и транспортировку зерновых культур, создавая эффективную логистическую цепь для аграриев.

Активы компании составляют единый цельный имущественный комплекс, а именно: морской перегрузочно-складской комплекс зерновых грузов с причалом, который по решению суда и был передан в управление АРМА.

По данным госреестра, учредитель ООО "Агротерминал" — ООО "Бориваж", бенефициарами которого числятся Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО "Терминал-Южный"), Ангонас Гарофита Николета (через Амертана Холдингс ЛТД), Эммануэль Флоренс Лимитед), Аресте Сеодоро (через Окталенса Холдингс ЛТД).

БЭБ совместно с Офисом генпрокурора проводит расследование масштабной коррупционной схемы, связанной с ООО "Бориваж" и рядом других компаний. В результате незаконных действий, продолжавшихся с 2016 года, государственный бюджет понес значительные убытки, а ключевые активы предприятия были арестованы.

По материалам уголовного производства, должностные лица ООО "Бориваж" в сговоре с представителями ООО "Агротерминал Логистик", ПАО КБ "ПриватБанк" и другими субъектами незаконно вывели из-под залога НБУ морской перегрузочно-складской комплекс зерновых грузов на территории Новобилярского поселкового совета.

Кроме того, следствие установило, что в течение 2022-2024 годов должностные лица ООО "Терминал Бориваж" вместе с представителями страховых и финансовых компаний уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах. Это нанесло государственному бюджету многомиллионный ущерб.