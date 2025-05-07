Суд оставил Игоря Коломойского под стражей еще на два месяца: что известно

Печерский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей до 4 июля 2025 года по делу об организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко.

Об этом сообщает "Суспільне Новини".

На заседании суда прокурор просил о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток, без определения размера залога.

Адвокаты Коломойского и сам бизнесмен просили отказать в этом ходатайстве, назвав ходатайство безосновательным и необоснованным.

Что известно о деле?

По данным следствия, Коломойский, действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

"Для реализации преступных намерений подозреваемый привлек членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами", — отметили в прокуратуре.

На директора одной из юридических компаний было совершено нападение. Он получил ножевые ранения в жизненно важные органы. Однако это преступление не было доведено до конца по причинам, не зависевшим от воли исполнителей.

Какие еще дела связаны с Коломойским?

Напомним, Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и процессуального руководства Офиса генерального прокурора сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

В рамках этого дела Коломойскому инкриминируется мошенничество и легализация в 2013-2020 годах 570 миллионов гривен путем их выведения за границу с использованием подконтрольной банковской инфраструктуры.

Кроме этого, бизнесмена подозревают в незаконном завладении в 2013-2014 годах 5,8 миллиарда гривен путем фиктивного внесения наличных в кассу ПриватБанка, совладельцем которого он был. Как считает следствие, в результате подделки документации средства банка в действительности зачислялись на личный счет Коломойского.

Также известно, что 2 6 февраля 2025 года Игорь Коломойский проиграл суд по национализации ПриватБанка . Верховный Суд оставил в силе решение суда апелляционной инстанции, которым было закрыто производство по делу .