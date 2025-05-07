Суд залишив Ігоря Коломойського під вартою ще на два місяці: що відомо

Печерський районний суд міста Києва продовжив строк дії запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою до 4 липня 2025 року у справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка.

Про це повідомляє "Суспільне Новини".

На засіданні суду прокурор просив про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб, без визначення розміру застави.

Адвокати Коломойського і сам бізнесмен просили відмовити у цьому клопотанні, назвавши клопотання безпідставним і необґрунтованим.

Що відомо про справу?

За даними слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

"Для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка «спеціалізувалась» на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами", — зауважили у прокуратурі.

На директора однієї з юридичних компаній було здійснено напад. Він отримав ножові поранення в життєво важливі органи. Однак цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі виконавців.

Які ще справи пов’язані з Коломойським?

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Служби безпеки України та процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомили Коломойському про підозру в шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

В рамках цієї справи Коломойському інкримінують шахрайство та легалізацію у 2013-2020 роках 570 мільйонів гривень шляхом їх виведення за кордон з використанням підконтрольної банківської інфраструктури.

Окрім цього, бізнесмена підозрюють в незаконному заволодінні в 2013-2014 роках 5,8 мільярда гривень шляхом фіктивного внесення готівки до каси ПриватБанку, співвласником якого він був. Як вважає слідство, внаслідок підробки документації кошти банку у дійсності зараховувалися на особистий рахунок Коломойського.

Також відомо, що 26 лютого 2025 року Ігор Коломойський програв суд щодо націоналізації ПриватБанку. Верховний Суд залишив в силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було закрито провадження у справі.