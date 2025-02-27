Ігор Коломойський програв суд щодо націоналізації ПриватБанку

Верховний Суд підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку Ігорю Коломойському.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що Верховний Суд 26 лютого 2025 року залишив без задоволення касаційну скаргу колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського та залишив в силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було закрито провадження у справі про оскарження рішень органів державної влади про виведення ПриватБанку з ринку за участю держави.

Нагадаємо, що 18 грудня 2016 року Кабмін ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку. Пізніше було запущено процедуру bail-in — примусову конвертацію в капітал грошей на рахунках у ПриватБанку власників та пов'язаних з ними осіб.

Як наголошують в НБУ, постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

"Національний банк вітає рішення Верховного Суду, яке свідчить про утвердження принципу верховенства права в Україні. Наголошую, що рішення про виведення неплатоспроможного ПриватБанку за участю держави приймалося відповідно до норм чинного законодавства, було підтримане РНБО та урядом з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян. Верховний Суд підтвердив законність закриття провадження. Отже, вчергове в судовому порядку підтверджено неможливість повернення ПриватБанку у власність колишнім акціонерам. Також слід констатувати, що всі рішення державних органів щодо націоналізації ПриватБанку є чинними", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Зауважимо, у квітні 2019 року нині вже ліквідований Окружний адміністративний суд м. Києва ухвалив рішення на користь Ігоря Коломойського та визнав націоналізацію незаконною, не дивлячись на пряму заборону щодо позбавлення держави права власності на акції ПриватБанку.

Після тривалого апеляційного перегляду справи у листопаді 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив клопотання ПриватБанку та закрив провадження у справі, скасувавши незаконне судове рішення про задоволення позову Коломойського.

А 26 листопада 2024 року Касаційний господарський суд остаточно підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.

27 листопада 2023 року Господарський суд міста Києва закрив провадження у подібній справі за позовом іншого ексвласника банку - Геннадія Боголюбова.

Нещодавно Верховний суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та ПриватБанку у справі за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до родини Суркісів, до ПриватБанку, Мінфіну та уряду, та скасував ухвалу про забезпечення позову, в ході примусового виконання якої компанії-нерезиденти намагалися стягнути з ПриватБанку майже 350 млн доларів.