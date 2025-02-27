Игорь Коломойский проиграл суд о национализации ПриватБанка

Верховный Суд подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка Игорю Коломойскому.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что Верховный Суд 26 февраля 2025 оставил без удовлетворения кассационную жалобу бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского и оставил в силе решение суда апелляционной инстанции, которым было закрыто производство по делу об обжаловании решений органов государственной власти о выводе ПриватБанка с рынка с участием государства.

Напомним, что 18 декабря 2016 года Кабмин принял решение о национализации ПриватБанка. Позже была запущена процедура bail-in — принудительная конвертация в капитал денег на счетах в ПриватБанке владельцев и связанных с ними лиц.

Как отмечают в НБУ, постановление Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит.

"Национальный банк приветствует решение Верховного Суда, свидетельствующего об утверждении принципа верховенства права в Украине. Подчеркиваю, что решение о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. Верховный Суд подтвердил. ПриватБанка в собственность бывшим акционерам. Также следует констатировать, что все решения государственных органов относительно национализации ПриватБанка действуют", — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Заметим, в апреле 2019 года Окружной административный суд г. Киев принял решение в пользу Игоря Коломойского и признал национализацию незаконной, несмотря на прямой запрет на лишение государства права собственности на акции ПриватБанка.

После длительного апелляционного пересмотра дела в ноябре 2023 Шестой апелляционный административный суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и закрыл производство по делу, отменив незаконное судебное решение об удовлетворении иска Коломойского.

А 26 ноября 2024 Кассационный хозяйственный суд окончательно подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам и закрыл производство по делу по иску Игоря Коломойского и компании Triantal Investments LTD.

27 ноября 2023 года Хозяйственный суд Киева закрыл производство по подобному делу по иску другого эксвладельца банка — Геннадия Боголюбова.

Недавно Верховный суд удовлетворил кассационные жалобы Кабмина и ПриватБанка по делу по иску шести компаний-нерезидентов, приближенных к семье Суркисов, к ПриватБанку, Минфину и правительству, и отменил постановление об обеспечении иска, в ходе принудительного исполнения которой компании-нерезиденты пытались5.