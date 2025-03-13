Зерновой терминал Коломойского и Боголюбова передали АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) получило в управление активы "Агротерминал Логистик" в порту Южный, который связан с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым и начинает процедуру поиска управляющего.

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Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, имущество ООО "Агротерминал Логистик" было передано в соответствии с определением следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева в рамках уголовного производства, следствие в котором осуществляет Бюро экономической безопасности Украины.

Дума напомнила, что передача актива в управление АРМА обусловлена расследованием незаконных действий должностных лиц нескольких компаний, включая ПАО КБ "ПриватБанк", среди которых фигурируют бывшие владельцы банка, в том числе Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

По данным следствия, в 2016 году они совершили противоправные действия по залоговому имуществу – морскому перегрузочно-складскому комплексу зерновых грузов, который находился в залоге Национального банка Украины по ипотечному договору. Кроме того, орган досудебного расследования исследует факты уклонения от уплаты налогов в 2022-2024 годах должностными лицами упомянутых предприятий. Это все привело к непоступлению значительных средств в госбюджет Украины.

"АРМА начинает процедуру поиска управляющего для переданного актива. Первым этапом станет проведение его осмотра, что позволит собрать необходимую информацию о техническом состоянии и возможных механизмах эффективного управления. Для этого уже предоставлено мое поручение Южному МТУ АРМА о проведении осмотра этого актива для дальнейшего проведения мероприятий по управлению", — подчеркнула Дума.

Она добавила, что с целью надлежащего выполнения функций управления активами, АРМА уже:

направило запрос прокурору Офиса Генерального прокурора о получении дополнительной информации из материалов уголовного производства;

обратилось в БЭБ Украины для содействия Южному МТУ АРМА в части предоставления доступа к переданным активам.

Как рассказала Дума, по завершении обзора АРМА объявит конкурс на поиск субъекта оценочной деятельности для определения стоимости актива, а также поиск управляющего. Следующим шагом станет проведение конкурса на Prozorro для выбора победителя конкурса, который сможет обеспечить эффективное использование комплекса и его экономическую прибыльность для страны.

Про "Агротерминал Логистик"

ООО "Агротерминал Логистик" — это украинская компания, специализирующаяся на предоставлении логистических услуг в сельскохозяйственном секторе. Она обеспечивает перевалку, хранение и транспортировку зерновых культур, создавая эффективную логистическую цепь для аграриев.

Активы компании составляют единый цельный имущественный комплекс, а именно: морской перегрузочно-складской комплекс зерновых грузов с причалом, который по решению суда и был передан в управление АРМА.

По данным госреестра, учредитель ООО "Агротерминал" — ООО "Бориваж", бенефициарами которого числятся Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО "Терминал-Южный"), Ангонас Гарофита Николета (через Амертана Холдингс ЛТД), Эммануэль Флоренс рести Сеодоро (через Окталенса Холдингс ЛТД)

БЭБ совместно с Офисом генпрокурора проводит расследование масштабной коррупционной схемы, связанной с ООО "Бориваж" и рядом других компаний. В результате незаконных действий, продолжавшихся с 2016 года, государственный бюджет понес значительные убытки, а ключевые активы предприятия были арестованы.

По материалам уголовного производства, должностные лица ООО "Бориваж" в сговоре с представителями ООО "Агротерминал Логистик", ПАО КБ "ПриватБанк" и другими субъектами незаконно вывели из-под залога НБУ морской перегрузочно-складской комплекс зерновых грузов на территории Новобилярского поселкового совета.

Кроме того, следствие установило, что в течение 2022-2024 годов должностные лица ООО "Терминал Бориваж" вместе с представителями страховых и финансовых компаний уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах. Это нанесло государственному бюджету многомиллионный ущерб.