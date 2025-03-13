Зерновий термінал Коломойського і Боголюбова передали АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало в управління активи "Агротермінал Логістік" в порту Південний, що пов'язаний з Ігорем Коломойським та Генадієм Боголюбовим та розпочинає процедуру пошуку управителя.

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Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

За її словами, майно ТОВ "Агротермінал Логістік" було передано відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у рамках кримінального провадження, слідство в якому здійснює Бюро економічної безпеки України.

Дума нагадала, що передача активу в управління АРМА зумовлена розслідуванням незаконних дій службових осіб декількох компаній, в тому числі ПАТ КБ "ПриватБанк", серед яких фігурують колишні власники банку, зокрема Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

За даними слідства, у 2016 році вони здійснили протиправні дії щодо заставного майна – морського перевантажувально-складського комплексу зернових вантажів, який перебував у заставі Національного банку України за іпотечним договором. Крім того, орган досудового розслідування досліджує факти ухилення від сплати податків у 2022–2024 роках посадовими особами згаданих підприємств. Це все призвело до ненадходження значних коштів до держбюджету України.

"АРМА розпочинає процедуру пошуку управителя для переданого активу. Першим етапом стане проведення його огляду, що дозволить зібрати необхідну інформацію про технічний стан та можливі механізми ефективного управління. Для цього вже надано моє доручення Південному МТУ АРМА щодо проведення огляду цього активу для подальшого проведення заходів щодо управління", - наголосила Дума.

Вона додала, що з метою належного виконання функцій управління активами, АРМА вже:

надіслало запит прокурору Офісу Генерального прокурора щодо отримання додаткової інформації з матеріалів кримінального провадження;

звернулося до БЕБ України для сприяння Південному МТУ АРМА в частині надання доступу до переданих активів.

Як розповіла Дума, після завершення огляду АРМА оголосить конкурс на пошук суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості активу, а також пошук управителя. Наступним кроком стане проведення конкурсу на Prozorro для обрання переможця конкурсу, який зможе забезпечити ефективне використання комплексу та його економічну прибутковість для країни.

Про "Агротермінал Логістік"

ТОВ "Агротермінал Логістік" — це українська компанія, що спеціалізується на наданні логістичних послуг у сільськогосподарському секторі. Вона забезпечує перевалку, зберігання та транспортування зернових культур, створюючи ефективний логістичний ланцюг для аграріїв.

Активи компанії становлять єдиний цілісний майновий комплекс, а саме: морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів з причалом, який за рішенням суду і було передано в управління АРМА.

За даними держреєстру, засновник ТОВ "Агротермінал" – ТОВ "Боріваж", бенефіціарами якого значаться Олександр Скотнік і Нарек Будагян (через ТОВ "Термінал-Південнийќ), Ангонас Гарофіта Ніколета (через Амертана Холдінгс ЛТД), Еммануель Флорентіна Хрістіана (через Енстревіо Інвестментс Лімітед), Аресті Сеодоро (через Окталенса Холдінгс ЛТД).

БЕБ спільно з Офісом генпрокурора проводить розслідування масштабної корупційної схеми, пов’язаної з ТОВ "Боріваж" та низкою інших компаній. У результаті незаконних дій, що тривали з 2016 року, державний бюджет зазнав значних збитків, а ключові активи підприємства були арештовані.

За матеріалами кримінального провадження, посадові особи ТОВ "Боріваж" у змові з представниками ТОВ "Агротермінал Логістик", ПАТ КБ "ПриватБанк" та іншими суб’єктами незаконно вивели з-під застави НБУ морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів на території Новобілярської селищної ради Одещини.

Крім того, слідство встановило, що протягом 2022-2024 років посадовці ТОВ "Термінал Боріваж" разом з представниками страхових і фінансових компаній ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах. Це завдало державному бюджету багатомільйонних збитків.