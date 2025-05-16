На зерновий термінал Коломойського у порту Одеси суд наклав арешт: деталі справи

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва виніс ухвалу про арешт морського перевантажувально-складського комплексу зернових вантажів компанії "Агротермінал Логістік" в порту Південний на Одещині, що пов'язаний з Ігорем Коломойським та Генадієм Боголюбовим. Наразі активи передані в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки.

Йдеться про комплекс будівель і споруд, газопроводи, автомобілі розвантажувачі, конвеєри, вантажний кран, причал на території Одеської області та інші активи.

В БЕБ зауважують, що компанія-власник майна пов`язана з відомим бізнесменом, до якого рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано персональні спеціальні економічні санкції.

Раніше детективи БЕБ встановили, що службові особи декількох компаній у 2016 році провели ряд незаконних операцій щодо заставного майна – морського перевантажувально-складського комплексу зернових вантажів, який перебував у заставі Національного банку України за іпотечним договором. Серед причетних до схеми, окрім службовців, фігурують колишні акціонери одного з банків, зокрема відомий бізнесмен та його оточення.

Надалі, у 2024 році, згадувані компанії продовжили злочинну діяльність з метою виведення агротерміналу з застави банку.

Так, компанія власник майна штучно не виконував зобов’язання перед позичальником, що могло призвести до втрати агротерміналу та його виводу з-під застави.У зв’язку з цим рішеннями суду на них накладено арешт та передано в управління АРМА.

Раніше АРМА повідомляла, що отримала в управління активи компанії "Агротермінал Логістік" у ході розслідування незаконних дій службових осіб декількох компаній, в тому числі ПАТ КБ "ПриватБанк", серед яких фігурують колишні власники банку, зокрема Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Наразі відомство готує термінал до продажу.

Про "Агротермінал Логістік"

ТОВ "Агротермінал Логістік" — це українська компанія, що спеціалізується на наданні логістичних послуг у сільськогосподарському секторі. Вона забезпечує перевалку, зберігання та транспортування зернових культур, створюючи ефективний логістичний ланцюг для аграріїв.

Активи компанії становлять єдиний цілісний майновий комплекс, а саме: морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів з причалом, який за рішенням суду і було передано в управління АРМА.

За даними держреєстру, засновник ТОВ "Агротермінал" – ТОВ "Боріваж", бенефіціарами якого значаться Олександр Скотнік і Нарек Будагян (через ТОВ "Термінал-Південнийќ), Ангонас Гарофіта Ніколета (через Амертана Холдінгс ЛТД), Еммануель Флорентіна Хрістіана (через Енстревіо Інвестментс Лімітед), Аресті Сеодоро (через Окталенса Холдінгс ЛТД).

БЕБ спільно з Офісом генпрокурора проводить розслідування масштабної корупційної схеми, пов’язаної з ТОВ "Боріваж" та низкою інших компаній. У результаті незаконних дій, що тривали з 2016 року, державний бюджет зазнав значних збитків, а ключові активи підприємства були арештовані.

За матеріалами кримінального провадження, посадові особи ТОВ "Боріваж" у змові з представниками ТОВ "Агротермінал Логістик", ПАТ КБ "ПриватБанк" та іншими суб’єктами незаконно вивели з-під застави НБУ морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів на території Новобілярської селищної ради Одещини.

Крім того, слідство встановило, що протягом 2022-2024 років посадовці ТОВ "Термінал Боріваж" разом з представниками страхових і фінансових компаній ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах. Це завдало державному бюджету багатомільйонних збитків.