ПриватБанк попытается вернуть зерновой терминал "Бориваж" через Верховный Суд

Верховный Суд Украины 14 мая рассмотрит дело о возвращении морского зернового комплекса в Одесской области в собственность компании "Бориваж". Государственный ПриватБанк борется за отмену вывода этого актива, что позволит погасить задолженность перед банком в размере около 5 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материалы судебного производства.

Суть конфликта состоит в событиях сентября 2016 года. Тогда ООО "Бориваж", имея многомиллиардные долги, передало свой основной актив - перегрузочный терминал - как вклад в уставный капитал другой компании, "Агротерминал Логистик". Обе структуры связывают с бывшими владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Юридические схемы и препятствия для возврата средств

Суды предыдущих инстанций уже установили, что имущество вывели из собственности "Бориваж" сознательно, чтобы нанести ущерб кредиторам. Однако из-за сложных процедур банкротства государственный банк до сих пор не может получить выплаты.

Ключевые детали судебного спора:

Долговой узел: ПриватБанк имеет законные требования к "Бориважу" на 4,9 млрд грн. Однако процесс банкротства пытаются контролировать связанные с эксвладельцами кредиторы, заявившие об искусственных долгах еще на 5,2 млрд грн.

Манипуляции с собственностью: терминал принадлежит "Агротерминал Логистик", к которой банк не имеет прямых претензий. Если актив останется у этой фирмы, деньги от его продажи получат только "свои" кредиторы.

Цель иска: ПриватБанк требует вернуть терминал именно в собственность "Бориваж". Это позволит банку выставить имущество на продажу и направить средства для погашения реального государственного долга.

Решение Верховного Суда может стать важным прецедентом для всей инвестиционной привлекательности Украины, продемонстрировав действенную защиту прав кредиторов от мошеннического вывода активов.

Напомним, 13 марта 2025 зерновый терминал Коломойского и Боголюбова передали АРМА для дальнейшего управления государственными органами.

Уже 28 марта 2025 года представители Агентства осмотрели актив в Одесской области, начав подготовку объекта к продаже.

Впоследствии, 16 мая 2025 года, суд наложил арест на морской комплекс "Агротерминал Логистик", подтвердив риски незаконного отчуждения актива.

22 октября 2025 г. АРМА объявила рыночные консультации для поиска управляющего терминала в порту Южный, чтобы обеспечить бесперебойную работу логистического узла до момента его окончательной реализации.