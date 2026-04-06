Во Львовской области группа "Технология" на месте заброшенной промзоны построит зерновой комплекс с колеей

Во Львовской области построят зерноперерабатывающий комплекс / Freepik

Группа "Технология" планирует строительство объекта по переработке зерна во Львовской области. Работы будут вести на заброшенной территории площадью 6,25 га в урочище "Промышленный центр" (село Смольное, пригород Бродов). Реализацией проекта занимается ООО "Ханзе Агри Украина".

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в объявлении на сайте Бродовской городской общины.

Вместо старых построек на участке появятся: современный элеватор; складские помещения; линия для переработки нишевых культур; маслично-прессовое производство; административный корпус с лабораторией; новые железнодорожные пути. А также строительство двух скважин с целью водоснабжения. На промплощадке будут установлены пять наземных емкостей для хранения дизельного горючего суммарным объемом 60 кубометров.

Кроме того, на объекте будут установлены промежуточные выгрузочные секции с электрозадвижками, герметичные ленточные нории и сепаратор распределения зернового потока.

Участок граничит с железной дорогой, старым кладбищем и улицей Волонтерской. Рядом расположены офис группы ОККО и станция "Броды" - крупнейшая нефтеперекачивающая станция в стране.

"Социально-экономическое влияние от деятельности предприятия носит положительный характер. Основными положительными факторами является увеличение поступлений в местный бюджет, создание новых рабочих мест... улучшение экономической ситуации региона", - говорится в описании проекта.

Справочно

Группа компаний "Технология" — ведущий украинский производитель упаковочных материалов, специализирующийся на решениях для пищевой и фармацевтической отраслей. Компания является одним из крупнейших работодателей в Сумской области, снабжая рабочими местами почти 800 специалистов.

Деятельность компании охватывает: производство упаковки, растениеводство (зерновые и масличные культуры), зернотрейдинг, животноводство, реализацию удобрений.

Также "Технология" активно развивает направление производства колпачков для напитков и гибкой упаковки, экспортируя продукцию более чем в 60 стран мира. Это позволяет компании инвестировать в смежные аграрные проекты для замкнутого цикла производства.

Группа объединяет несколько больших промышленных, аграрных и торговых компаний. В частности, в ее состав входит и ООО "Ханзе Агри Украина", специализирующееся на дистрибуции минеральных удобрений, средств защиты растений (СЗР) и семян, а также выращивание зерновых и технических культур.

Согласно данным YouControl, общество зарегистрировано в марте 2017 года и имеет 65 млн грн уставного капитала. Конечный бенефициар — Владимир Заец, владеющий долей 45% и являющийся председателем наблюдательного совета группы "Технология".

Ранее сообщалось, что элеваторная отрасль Украины за время полномасштабной войны понесла убытки ориентировочно на $1,1 млрд и потеряла до 13 млн тонн мощностей для хранения зерна. В то же время, дефицита элеваторов нет на фоне сокращения урожая.

Автор:
Татьяна Ковальчук