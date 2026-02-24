Элеваторы Украины из-за войны понесли убытки на $1,1 млрд: есть ли дефицит мощностей

Элеваторная отрасль Украины за время полномасштабной войны понесла убытки ориентировочно на $1,1 млрд и потеряла до 13 млн тонн мощностей для хранения зерна. В то же время, дефицита элеваторов нет на фоне сокращения урожая.

Об этом Delo.ua сообщил аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования (KSE Агроцентр) Киевской школы экономики Павел Мартышев.

В настоящее время элеваторные мощности составляют около 53 млн. тонн — это примерно на 4 млн. тонн меньше, чем в 2021 году, заявил аналитик.

За четыре года полномасштабной войны Украина потеряла ориентировочно от 9 до 13 млн тонн емкости зерна, однако часть из них была восстановлена, сказал он.

Несмотря на сокращение мощностей, существенного дефицита хранения нет, поскольку урожай зерновых и масличных сократился со 106 млн. тонн в 2021 году до около 76 млн. тонн в 2025 году, пояснил Мартышев.

"Ущерб элеваторной отрасли в результате оценивается ориентировочно в размере $1,1 млрд", — заявил эксперт.

Киловатт по 15 грн: в "Нибулоне" объяснили, как энергокризис влияет на элеваторы

Технический директор "Нибулона" Юрий Хорунжий рассказал Delo.ua , что компания вынуждена работать в условиях энергетической турбулентности и нестабильных рыночных цен на электроэнергию. Чтобы минимизировать ущерб и сохранить эффективность работы элеваторов, компания внедряет автономную генерацию.

"Сегодня сеть элеваторов "Нибулона" полностью автономна — предприятия снабжены генераторами и оснащаются солнечными электростанциями", — сказал технический директор.

"Нибулон" продолжает расширять солнечную генерацию, чтобы в перспективе полностью покрывать свои потребности и формировать дополнительный ресурс для партнеров.

Рост энергозатрат элеваторов сказывается на доходах фермеров

Эксперт подчеркнул, что самая большая проблема, усугубляющая негативное влияние от колебания стоимости электроэнергии, — это ее непрогнозируемость. "Нибулон" работает не по фиксированному тарифу, а в условиях рынка "на сутки вперед": имеет почасовой график потребления, и каждый час имеет свою рыночную цену.

"Раньше логика была понятна — днем дешевле, ночью дороже. Однако в последние месяцы эта модель не работает: цена может колебаться от 6 до 15 грн за кВтч без понятной динамики", — заявил Хорунжий.

Для элеватора, являющегося сложной системной структурой с непрерывными технологическими процессами, работа в условиях такой неопределенности ресурса – серьезный вызов, объяснил технический директор.

"Когда цена доходит до 15 грн за кВтч, нам экономически выгоднее переходить на дизель-генераторы. Но постоянный выбор между сетью и генерацией создает дополнительный операционный фактор риска", — собеседник Delo.ua.

Нестабильность цен на энергоресурсы усложняет планирование приемки и отгрузки зерна. Компания не может точно прогнозировать себестоимость работы в конкретные часы или дни, а значит сложно минимизировать затраты.

"Рост энергозатрат, особенно из-за подорожания газа (доля которого в сушке выросла с 10% до 15%), в первую очередь отражается на фермерах: это заставляет нас работать с меньшей закупочной ценой, тогда как глобальный рынок формирует цену вне зависимости от наших внутренних затрат", – сказал Хорунжий.

Именно поэтому "Нибулон" активно внедряет SCADA-систему для почасового мониторинга потребления на каждом узле, оптимизирует погрузку и развивает собственную генерацию, отметил Хорунжий.

Ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий сообщал, что обстрелы портовой инфраструктуры снизили экспорт зерновых из Украины на 20%.