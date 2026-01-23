- Категория
АМКУ согласовал продажу элеватора Kernel агрохолдинга "ТАС Агро"
Антимонопольный комитет Украины разрешил компании "ТАС Агро" вступить в контроль над активами ООО "Кононовский элеватор", входящего в структуру Kernel.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АМКУ.
Kernel продает элеватор в Черкасской области
"Дано разрешение компании "KINTAS LIMITED" (г. Никосия, Кипр) на приобретение контроля над активами ООО "Кононовский элеватор" путем приобретения активов в виде единого имущественного комплекса", - сообщает АМКУ.
В частности, речь идет не о приобретении юридического лица ООО "Кононовский элеватор", а о покупке элеватора Будище, принадлежащего агрохолдингу Kernel. Объект находится в Черкасской области и имеет мощность одновременного хранения 60 тыс. тонн зерна, сообщает Latifundist.
Согласно данным YouControl, компания KINTAS LIMITED, которой Антимонопольный комитет предоставил разрешение на сделку, является основателем и конечным бенефициаром агрохолдинга "Тас Агро".
Основной вид деятельности – оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.
Дополнительные виды деятельности:
- Посредничество в торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами.
- Консультирование по информационным технологиям.
- Бухгалтерский учет, аудит и налоговое консультирование.
В то же время учредителем ООО "Кононовский элеватор" выступает компания "Кернел Капитал", входящая в состав Kernel Holding SA
О Kernel
Агрохолдинг Kernel является крупнейшим в Украине производителем и экспортером зерновых, лидером мирового рынка подсолнечного масла, ключевым поставщиком сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании приходится около 8% мирового экспорта подсолнечного масла. Свою продукцию Kernel поставляет более чем в 60 стран. С ноября 2007 г. акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).
До войны Kernel занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Компания является лидером по производству и продаже бутилированного масла в Украине (Щедрый Дар, Стожар, Чумак).
Самым большим акционером Kernel через Namsen Ltd. есть украинский бизнесмен Андрей Веревский.
В результате российского удара по Одесской области в ночь на 25 декабря пострадал Ильичевский масложировой комбинат в городе Черноморск, принадлежащий компании Kernel, крупнейшему производителю и экспортеру подсолнечного масла в Украине.