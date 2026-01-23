АМКУ погодив продаж елеватора Kernel агрохолдингу "ТАС Агро"

Антимонопольний комітет України дозволив компанії “ТАС Агро” набути контроль над активами ТОВ “Кононівський елеватор”, що входить до структури Kernel.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АМКУ.

Kernel продає елеватор у Черкаській області

"Надано дозвіл компанії "KINTAS LIMITED" (м. Нікосія, Кіпр) на набуття контролю над активами ТОВ "Кононівський елеватор" шляхом придбання активів у вигляді єдиного майнового комплексу", - наголошує АМКУ.

Зокрема, йдеться не про придбання юридичної особи ТОВ "Кононівський елеватор", а про купівлю елеватора Будище, який належить агрохолдингу Kernel. Об’єкт розташований у Черкаській області та має потужність одночасного зберігання 60 тис. тонн зерна, повідомляє Latifundist.

Згідно з даними YouControl, компанія KINTAS LIMITED, якій Антимонопольний комітет надав дозвіл на угоду, є засновником і кінцевим бенефіціаром агрохолдингу "Тас Агро".

Основний вид діяльності - оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин.

Додаткові види діяльності:

Посередництво у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами.

Консультування з питань інформаційних технологій.

Бухгалтерський облік, аудит та податкове консультування.

Водночас засновником ТОВ "Кононівський елеватор" виступає компанія "Кернел Капітал", що входить до складу Kernel Holding S.A.

Про Kernel

Агрохолдинг Kernel — найбільший в Україні виробник та експортер зернових, лідер світового ринку соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку компанії припадає близько 8% світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію Kernel постачає до понад 60 країн. З листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).

До війни Kernel посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Компанія є лідером із виробництва та продажу бутильованої олії в Україні (Щедрий Дар, Стожар, Чумак).

Найбільшим акціонером Kernel через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.

Унаслідок російського удару по Одеській області в ніч на 25 грудня постраждав Іллічівський олійножировий комбінат у місті Чорноморськ, який належить компанії Kernel, найбільшому виробнику й експортеру соняшникової олії в Україні.