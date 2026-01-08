Kernel покупает агрохолдинг бывшего министра экономики: что известно

Агрохолдинг Kernel достиг договоренностей о приобретении компании "Агро-Регион", долей в которой владеет бывший министр экономики Айварас Абромавичюс.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает издание Latifundist со ссылкой на источники.

Стороны достигли договоренностей по соглашению и переходят к формальным регуляторным процедурам.

В ближайшее время Антимонопольный комитет Украины должен рассмотреть разрешение на концентрацию.

"Соглашение фактически состоялось, далее - формальные процедуры", - рассказал один из собеседников издания.

По словам другого источника, это вторая попытка компании Kernel приобрести "Агро-Регион" за время полномасштабного вторжения. Во время первого раунда переговоров стороны не смогли прийти к согласию по цене.

Как сообщают собеседники издания, соглашение предусматривает покупку всей компании, включая корпоративные права, земельный банк, технику и элеваторные мощности.

С учетом географии активов и качества земель земельные посредники оценивают ориентировочный диапазон сделки в $100–110 млн (включая корпоративные права, основные средства, элеваторы).

В пресс-службе "Кернела" в ответ на запрос Latifundist.com сообщили, что пока не готовы комментировать этот вопрос.

По данным YouControl, основными бенефициарами "Агро-Региона" через компанию "Хорошая Стокгольм холдинг АБ" являются бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус (более 53,6%) и Ларс Питер Элам Хаканссон (44,28%).

Компания имеет земельный банк в размере 41 тыс. га. Регионы деятельности: Киевская, Черниговская, Житомирская и Хмельницкая области.

О Kernel

Агрохолдинг Kernel является крупнейшим в Украине производителем и экспортером зерновых, лидером мирового рынка подсолнечного масла, ключевым поставщиком сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании приходится около 8% мирового экспорта подсолнечного масла. Свою продукцию Kernel поставляет более чем в 60 стран. С ноября 2007 г. акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

До войны Kernel занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Компания является лидером по производству и продаже бутилированного масла в Украине (Щедрый Дар, Стожар, Чумак).

Самым большим акционером Kernel через Namsen Ltd. есть украинский бизнесмен Андрей Веревский.

В результате российского удара по Одесской области в ночь на 25 декабря пострадал Ильичевский масложировой комбинат в городе Черноморск, принадлежащий компании Kernel, крупнейшему производителю и экспортеру подсолнечного масла в Украине.