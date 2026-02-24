Елеватори України через війну зазнали збитків на $1,1 млрд: чи є дефіцит потужностей

Елеваторна галузь України за час повномасштабної війни зазнала збитків орієнтовно на $1,1 млрд і втратила до 13 млн тонн потужностей для зберігання зерна. Водночас дефіциту елеваторів немає на тлі скорочення врожаю.

Про це Delo.ua повідомив аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування (KSE Агроцентр) Київської школи економіки Павло Мартишев.

Наразі елеваторні потужності становлять близько 53 млн тонн — це приблизно на 4 млн тонн менше, ніж у 2021 році, заявив аналітик.

За чотири роки повномасштабної війни Україна втратила орієнтовно від 9 до 13 млн тонн місткості зерна, однак частину з них було відновлено, сказав він.

Попри скорочення потужностей, суттєвого дефіциту зберігання немає, оскільки врожай зернових та олійних скоротився зі 106 млн тонн у 2021 році до близько 76 млн тонн у 2025 році, пояснив Мартишев.

"Збитки елеваторної галузі через війну оцінюються орієнтовно у розмірі $1,1 млрд", — заявив експерт.

Кіловат по 15 грн: в "Нібулоні" пояснили, як енергокриза впливає на елеватори

Технічний директор "Нібулону" Юрій Хорунжий розповів Delo.ua, що компанія змушена працювати в умовах енергетичної турбулентності та нестабільних ринкових цін на електроенергію. Щоб мінімізувати збитки і зберегти ефективність роботи елеваторів, компанія впроваджує автономну генерацію.

"Сьогодні мережа елеваторів "Нібулону" повністю автономна — підприємства забезпечені генераторами та оснащуються сонячними електростанціями", — сказав технічний директор.

"Нібулон" продовжує розширювати сонячну генерацію, щоб у перспективі повністю покривати власні потреби та формувати додатковий ресурс для партнерів.

Зростання енерговитрат елеваторів позначається на доходах фермерів

Експерт наголосив, що найбільша проблема, яка поглиблює негативний вплив від коливання вартості електроенергії — це її непрогнозованість. "Нібулон" працює не за фіксованим тарифом, а в умовах ринку "на добу наперед": має погодинний графік споживання, і кожна година має свою ринкову ціну.

"Раніше логіка була зрозуміла — вдень дешевше, вночі дорожче. Однак останні місяці ця модель не працює: ціна може коливатися від 6 до 15 грн за кВт·год без зрозумілої динаміки", — заявив Хорунжий.

Для елеватора, який є складною системною структурою з безперервними технологічними процесами, робота в умовах такої невизначеності ресурсу – серйозний виклик, пояснив технічний директор.

"Коли ціна доходить до 15 грн за кВт·год, нам економічно вигідніше переходити на дизель-генератори. Але постійний вибір між мережею і власною генерацією створює додатковий операційний фактор ризику", — співрозмовник Delo.ua.

Нестабільність цін на енергоресурси ускладнює планування приймання та відвантаження зерна. Компанія не може точно прогнозувати собівартість роботи в конкретні години чи дні, а отже — складно мінімізувати витрати.

"Зростання енерговитрат, особливо через подорожчання газу (частка якого у сушінні зросла з 10% до 15%), у першу чергу відбивається на фермерах: це змушує нас працювати з меншою закупівельною ціною, тоді як глобальний ринок формує ціну незалежно від наших внутрішніх витрат", – сказав Хорунжий.

Саме тому "Нібулон" активно впроваджує SCADA-систему для погодинного моніторингу споживання на кожному вузлі, оптимізує навантаження та розвиває власну генерацію, зазначив Хорунжий.

Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що обстріли портової інфраструктури знизили експорт зернових з України на 20%.