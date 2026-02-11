Запланована подія 2

Обстріли портової інфраструктури знизили експорт зернових з України на 20%

Обстріли портової інфраструктури знизили експорт зернових / Міністерство розвитку громад та територій України

Середньомісячний експорт зернових, олійних культур та продуктів їх переробки з України наразі перевищує 4 млн тонн, але це на 20% менше за пікові показники попередніх років.

Як інформує Delo.ua, про це в інтерв’ю виданню "Цензор.нет" розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Він зазначив, що скорочення обсягів є наслідком поєднання безпекових та виробничих факторів. Обстріли портової інфраструктури та ризики для судноплавства вплинули на логістику, проте не призвели до критичної зупинки роботи портів.

"Цьогоріч була затримка зі збиранням пізніх культур через погодні умови. Станом на кінець вересня було обмолочено лише близько 5% площ під кукурудзою, що суттєво менше за середньорічні темпи. Висока вологість зерна вимагала додаткового сушіння, що сповільнило відвантаження і збільшило витрати", — пояснив Висоцький.

Через ці фактори логістична система працювала з перевантаженням: у портах одночасно накопичувалися пшениця, кукурудза та соняшникова олія, а залізничні маршрути були максимально завантажені. Це змусило частину експортерів переорієнтовувати вантажі на альтернативні маршрути.

Щодо збирання врожаю кукурудзи, яке триває й досі, замміністра повідомив, що наразі намолочено близько 29 млн тонн із прогнозованих 30 млн тонн. У полях залишаються 5–7% виробничих площ, а завершення збору очікується у березні. Попри можливе незначне зниження якості зерна, підстав для втрати врожаю немає.

За оцінками Мінагрополітики, перехідні залишки зерна за підсумками сезону можуть перевищити 10 млн тонн. Водночас у масштабах українського виробництва цей обсяг не є критичним і не здатен суттєво вплинути на внутрішні ціни.

Зауважимо, що через посилення атак у грудні–січні показники експорту агропродукції відставали від минулорічних обсягів на 47%. Станом на 15 січня було експортовано близько 16 млн тонн, тоді минулого року за цей період було на 6 млн тонн більше.

Автор:
Тетяна Гойденко