Через атаки на порти Україна недовиконує плани експорту агропродукції

Системні ворожі удари по портовій інфраструктурі Великої Одеси та дунайських портів суттєво погіршили експортні можливості України та вже мають відчутні негативні наслідки для аграрного сектору.

Як інформує Delo.ua, про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час брифінгу в Медіацентрі "Україна".

"Через посилення атак у грудні–січні показники експорту агропродукції різко погіршилися. Фактично ми відстаємо від минулорічних обсягів на 47%. Наразі експортовано близько 16 млн тонн, тоді як торік за цей період було на 6 млн тонн більше", — зазначив Денис Марчук.

За його словами, попри збереження високих виробничих показників, аграрії стикаються зі зниженням доходності.

"У 2025 маркетинговому році в Україні зібрано понад 58 млн тонн зернових та близько 17,7 млн тонн олійних культур. Це хороший результат, але без стабільного експорту ці обсяги перетворюються на додаткові витрати для аграріїв на зберігання. Україна не вийшла на заплановані показники експорту, що означає втрату валютної виручки та доходів господарств", — підкреслив він.

Складна логістична ситуація негативно впливає і на підготовку до нової посівної кампанії.

За його словами, зимовий період традиційно використовується аграріями для акумуляції ресурсів — закупівлі насіння, пального, засобів захисту рослин. Однак через ускладнення логістики, додаткові витрати на страхування та зниження експортної виручки багато господарств стикаються з дефіцитом обігових коштів.

"Зменшується кінцева ціна, яку отримує виробник, і це напряму впливає на його готовність до весняної кампанії. Собівартість посівної 2026 року може зрости приблизно на 15% порівняно з попереднім роком", — резюмував вів.

Додамо, 15 січня російські війська здійснили ракетний удар по портовій інфраструктурі міста Чорноморськ. Балістичною ракетою було атаковано причал Чорноморського порту, де на момент удару перебувало цивільне судно під прапором Мальти.