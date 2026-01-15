Запланована подія 2

Из-за атак на порты Украина недовыполняет планы экспорта агропродукции

Системные вражеские удары по портовой инфраструктуре Большой Одессы и дунайских портов существенно ухудшили экспортные возможности Украины и уже ощутимые негативные последствия для аграрного сектора.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время брифинга в Медиацентре "Украина".

"Из-за усиления атак в декабре-январе показатели экспорта агропродукции резко ухудшились. Фактически мы отстаем от прошлогодних объемов на 47%. В настоящее время экспортировано около 16 млн тонн, тогда как в прошлом году за этот период было на 6 млн тонн больше", - отметил Денис Марчук.

По его словам, несмотря на сохранение высоких производственных показателей, аграрии сталкиваются с понижением доходности.

"В 2025 маркетинговом году в Украине собрано более 58 млн тонн зерновых и около 17,7 млн тонн масличных культур. Это хороший результат, но без стабильного экспорта эти объемы превращаются в дополнительные расходы для аграриев на хранение. Украина не вышла на запланированные показатели экспорта, что означает потерю валютной выручки и доходов хозяйств".

Сложная логистическая ситуация оказывает негативное влияние и на подготовку к новой посевной кампании.

По его словам, зимний период традиционно используется аграриями для аккумуляции ресурсов – закупки семян, горючего, средств защиты растений. Однако из-за усложнения логистики, дополнительных расходов на страхование и снижения экспортной выручки многие хозяйства сталкиваются с дефицитом оборотных средств.

"Уменьшается конечная цена, которую получает производитель, и это напрямую влияет на его готовность к весенней кампании. Себестоимость посевной 2026 может возрасти примерно на 15% по сравнению с предыдущим годом", — резюмировал вел.

Добавим, 15 января российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре города Черноморск. Баллистической ракетой был атакован причал Черноморского порта, где на момент удара находилось гражданское судно под флагом Мальты.

Татьяна Гойденко